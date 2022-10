Es gibt Menschen , die brauchen andere, um ihr Selbstbewusstsein auf deren Kosten aufzupolieren oder um ein Gefühl der Macht zu empfinden.

So spielen Frauen mit Männern

Manipulative Frauen wickeln Männer um den Finger obwohl sie kein wirkliches Interesse haben. An diesen Anzeichen erkennen Sie Maneater-Frauen.

1. Die Frau ködert sie Sie wirft Ihnen heiße Blicke zu, dann wiederum zeigt sie Ihnen die kalte Schulter. Es gibt Frauen, die darauf stehen, wenn der Mann sich körperlich von ihr angezogen fühlt.

Obwohl sie kein Interesse an einer Affäre oder Beziehung hat, geht ihre Kontrolllust sogar soweit, dass sie den Mann bis an die Bettkante lockt und ihn dann abserviert. Die Begierde des Mannes pusht ihr Selbstbewusstsein .

2. Sie bestimmt den Kontakt Es gibt Tage, da schickt die Frau Ihnen ständig Bilder oder Videos, meldet sich alle 5 Minuten mit Sprach- oder Textnachrichten. Mit Vorliebe tut sie es in Situationen, in denen sie nichts Besseres zu tun hat – wenn sie auf die Bahn wartet oder sich auf der Arbeit langweilt.



Dann wiederum meldet sie sich tage- oder wochenlang nicht und reagiert weder auf Ihre Nachrichten oder Anrufe. Wenn Sie sich (ihrer Meinung nach) in dieser von ihr bestimmten Distanz-Phase zu oft melden, reagiert sie sogar gereizt – und Sie fühlen sich wie ein treudoofer Trottel.

3. Das Mädel bittet Sie ständig um Gefallen Könntest du mich vom Bahnhof abholen? Fährst du mich zu IKEA? Darf ich dich auf dem Nachhauseweg im Dunkeln anrufen? Sie bittet und bittet und gibt dafür nichts zurück. Je häufiger Sie ihr diese Gefallen tun, desto mehr Spaß hat sie daran, Sie grundlos aufzuscheuchen.



4. Die Frau möchte sie verkuppeln Maneater-Frauen genießen es, dem Mann, den sie am Wickel haben, potentielle andere Kandidatinnen vorzuschlagen. Die Masche dahinter: Er ist gezwungen, noch einmal sehr deutlich klar zu machen, dass er nur sie haben will – das ist Musik in ihren Ohren.



5. Sie macht Sie eifersüchtig Sie erzählt von anderen Verehrern oder Verflossenen oder lässt sich in Ihrer Anwesenheit in einen Flirt verwickeln. Wenn Sie allerdings einen aufdringlichen Kerl abwimmeln will, taugen Sie ihr gut als vorgeblicher Freund.



6. Sie will nicht öffentlich mit Ihnen gesehen werden Zusammen in die Stadt, gemeinsam ins Café? No way! Sie könnten ja gesehen werden – das würde der manipulativen Frau nicht gut in die Karten spielen.

7. Sie ist eine verdammt gute Lügnerin Sie denkt sich Ihnen gegenüber abwegige Ausreden aus und macht keinen Hehl darum, dass sie auch Freunde und Kollegen anschwindelt.



8. Sie möchte mit Ihnen nicht über Ihre Probleme reden Wenn es tiefgründig wird, ist sie raus – nicht ihr Problem.

9. Sie mimt das Opfer Natürlich sind Sie selber schuld, wenn Sie sich in Sie verlieben. Sie hat natürlich rein gar nichts damit zu tun – das ist ihre Sicht der Dinge.

10. Sie verschwindet plötzlich spurlos Ghosting ist das Zauberwort. Mit anderen Worten: Sie sind die heiße Kartoffel. So schnell und intensiv wie Sie mit Ihnen Fahrt aufgenommen hat, endet es in der Regel.



Dann ist nämlich ein neuer, unverbrauchter Kandidat an der Reihe – oder einer, der schon einmal an ihrem Wickel war wird wiederbelebt.