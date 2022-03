"Schatz, ich muss länger im Büro bleiben" oder "Ich habe noch ein Geschäftsessen" sind schon lange keine Ausreden mehr die überwiegend von Männern gebraucht werden.

Studien belegen: Frauen betrügen ihre Partner sogar öfter als Männer und haben oftmals nicht mal ein schlechtes Gewissen!

Wo beginnt ein Seitensprung?

Frauen sind, was die Definition eines Seitensprungs angeht, strenger als Männer! Schon einen Kuss werten viele Frauen als Seitensprung und suchen den Fehler sofort bei sich: "Was habe ich falsch gemacht?" oder "Was hat die Andere, was ich nicht habe?"

In den meisten Fällen kommen bei einem Seitensprung jedoch mehrere Faktoren zusammen. Männer hingegen reagieren deutlich entspannter und sehen nicht sofort das Aus der Liebe.

Frauen sind häufig emotional verwickelt

Eine Studie einer Partnervermittlungsagentur bestätigt: Bei 46 Prozent der Männer finden Seitensprünge einfach spontan statt – die gute Gelegenheit wird genutzt.

Frauen wiederrum zieht es aus einem anderen Grund in fremde Betten. 41 Prozent verlieben sich. Selten bleibt es dann bei einem One-Night-Stand – Frauen beginnen eher eine Affäre.

Manchmal auch nur um Vorteile wie mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung oder intensivere Leidenschaft zu genießen. Nur jeder vierte Mann gibt an, Gefühle entwickelt zu haben.

Wenig Aufmerksamkeit und sexueller Frust führt zu Untreue

Nicht erst im verflixten siebten Jahr kommt es zu sexuellen Ausrutschern, sondern schon viel früher. Die spannende Frage dabei: Was sind die Auslöser – oder ist es nur der fehlende Kick?

Sexueller Frust in der Beziehung steht bei Männern und Frauen zunehmend im Vordergrund. Bei Frauen führt dieser, kombiniert mit mangelnder Aufmerksamkeit und Bestätigung, häufig zu Seitensprüngen.

Auch schlechte Kommunikation und Körpersprache spielen eine Rolle. Bei Männern wiederum ist es ganz klar der Sex. Dieses bestätigt eine Online-Umfrage eines Männer-Magazins.

32 Prozent erklären da: "Die Geliebte bietet im Bett etwas, das ich von meiner Partnerin nicht bekomme." Weitere 27 Prozent sagen: "Die Geliebte wolle mehr Sex als die eigene Partnerin." Auch Faktoren wie Aussehen oder Geld sowie Probleme in der eigenen Beziehung spielen hierbei eine große Rolle.

Regeln festlegen, Grenzen setzen

Unterschiedliche Auffassungen zum Thema Treue führen häufig zu Streit. Zwar sind sich die meisten Paare einig, dass Monogamie zur Liebe gehört – doch wo sind die Grenzen?

Sind sie schon bei einem Flirt oder beim Tanzen mit Anderen überschritten? Legen Sie gemeinsam mit ihrem Partner ihre Regeln fest und machen Sie deutlich, wo jeweils ihre persönlichen Grenzen liegen.

Wenn sich beide darüber einig sind, werden die Streitigkeiten weniger, werden und sie können sich auf andere Dinge ihrer Beziehung konzentrieren. Und ihrer Lust eventuell einen neuen Kick verschaffen!

