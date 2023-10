Wir haben einen schönen Abend im Restaurant genossen, würden den Anderen gerne wiedersehen und hatten generell ein gutes Gefühl. Nachdem wir aber nach dem Date keine Nachricht bekommen haben, sind wir verunsichert: Fand unser Gegenüber die Begegnung ebenso angenehm wie wir? Und möchte es uns näher kennenlernen? Die Art und Weise wann und wie er oder sie uns Messages schreibt, kann Aufschluss darüber geben. Woran man erkennt, ob man nach den ersten Verabredungen auf eine mögliche Beziehung hoffen kann oder nicht, verraten wir.

Kurze und seltene Nachrichten

Wer wirklich Interesse an seinem Date hat, nimmt sich Zeit. Ob schnell in der Mittagspause oder in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause: Es findet sich immer eine Gelegenheit, eine Nachricht zu schreiben. Merken wir also, dass die Messages des Anderen seltener werden, sollten wir wohl besser unsere Dating-App wieder installieren. Dies ist ebenso eine gute Idee, wenn es Tage dauert, bis eine Antwort kommt oder die Messages nicht mehr so lang und ausführlich sind wie am Anfang. Weiteres Anzeichen für Desinteresse: Er oder sie meldet sich nicht mehr von sich aus und reagiert – wenn überhaupt – nur auf unsere Nachrichten.

Small Talk statt tiefgründiger Austausch

Dass sich unser Date wohl nicht nach einem nächsten Treffen sehnt, spüren wir auch an den Themen seiner Nachrichten. In denen geht es plötzlich nicht mehr darum, was er oder sie sich für die Zukunft wünscht. Stattdessen steht eher Belangloses wie das Wetter im Mittelpunkt. Es gibt keine Fragen mehr und wenn wir selbst etwas wissen wollen, kommt lediglich eine Ein-Wort-Nachricht. Nur noch selten benutzt unser virtuelles Gegenüber Emojis und auch die tägliche "Guten Morgen" Message gehört der Vergangenheit an. Woran wir außerdem erkennen, dass unser Date bald nicht mehr schreiben wird? Das haben wir in unserer Bildershow zusammengefasst.