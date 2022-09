Eine Hommage an die fetten Jahre

Keine allzu großen Sentimentalitäten jetzt. Wir wollen an dieser Stelle durchaus nicht behaupten, dass früher alles besser war. Aber günstiger durchaus.

Und einige Dinge, für die wir heute ordentlich zuzahlen, kosteten unglaublicherweise keinen Cent respektive Pfennig extra. Zeit, sich an die fetten Jahre zu erinnern und den Gratis-Gaben von einst eine kleine Hommage zu widmen.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den Dingen, für die wir früher keinen Cent extra zahlen mussten.

Wenn die Extras teurer sind als das Flugticket

Im Grund ist die Sache ganz einfach: Weil sich die Wirtschaft stetig neue Wege erschließen muss, um besser am Kunden zu verdienen, kostet heute immer mehr extra.

Bestes Beispiel: Die Mahlzeiten im Flugzeug. Steuern und Gebühren sind im Vergleich zu den Ticketpreisen längst so hoch, dass die Airlines knapp kalkulieren müssen. Also werden die kleinen Menü-Tabletts mit den noch kleineren Schälchen heute fast nur noch gegen Bares gereicht.

Zuletzt hat sogar die Lufthansa erklärt, ab Frühjahr 2021 auf Europaflügen die kostenlose Bord-Verpflegung einzustellen. Gleiches kennen wir vom Flugzeug.epäck, das inzwischen schnell teurer sein kann als der ganze Flug.

Als Ketchup, Tüten und Streusel gratis waren

Und auch in anderen Lebensbereichen bleiben uns nur noch Erinnerungen an die Gratis-Kultur von einst. An die Zeit, in der das Ketchup-Tütchen ohne Extrakosten zur Pommes gehörte und die bunten Streusel auf dem Eis oder die Tüten im Supermarkt sowieso.

Früher haben die Banken noch keine Gebühren verlangt, wenn jemand Münzgeld einzahlen, eine handschriftliche Überweisung machen oder schlicht nur sein Geld auf der Bank parken wollte.

Verrückte Geschäftsmodelle

Aber immerhin bringen uns bei aller Nostalgie ein paar der neuen Geschäftsmodelle zumindest zum Lachen, weil sie so absurd sind.

Da ist die Tatsache, dass wir heute sogar dafür zur Kasse gebeten werden, wenn wir den Mietwagen 30 Minuten früher abgeben, noch harmlos.

Skurriler Spitzenreiter in unserer Liste ist eindeutig, dass selbst Luft inzwischen kostet – noch ist es nur die für Reifen. Doch wer weiß, ob die Gratis-Atemluft irgendwann nicht ebenfalls zum Retro-Artikel wird.