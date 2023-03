Diese Dinge gab es früher noch gratis

© Getty Images



Öffentliche Toiletten

Der Gang zur Toilette ist so natürlich wie nötig – und ist inzwischen auch zum Geschäftsmodell geworden. Öffentliche Toiletten kosten anders als dereinst nun sehr oft Gebühren. Und das nicht zu knapp: 50 Cent sind inzwischen schon billig. Was an sich nicht schlimm wäre, wenn dafür wenigstens der Zustand der Toiletten picobello wäre.