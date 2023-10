Nach einer durchzechten Nacht zu trainieren, kann für viele Probleme sorgen. Unter anderem steigt das Verletzungsrisiko. Deshalb passen Alkohol und Sport nicht zusammen.

Wer kennt es nicht? Nach dem Feierabend genehmigen sich viele noch ein Glas Wein, einen Aperol Spritz oder ein Bierchen - und am Wochenende gibt es im Biergarten oder in der Bar Cocktails und Co. Hin und wieder ist Alkohol kein Problem für den Körper, außer für Menschen, die gerne regelmäßig Sport treiben oder sich auf einem strikten Fitness-Plan befinden. Alkohol und Sport passen nicht gut zusammen, doch warum? Fünf Gründe, weshalb man für ein fitteres Leben auf Alkohol verzichten sollte.

Dehydrierung

Alkohol kurbelt die Wasserausscheidung über die Nieren an, was zur Dehydrierung des Körpers führen kann. Deshalb sollte man zu jedem Glas Alkohol auch ein Glas Wasser zu sich nehmen, um der "Austrocknung" des Körpers entgegenzuwirken. Erhält der Körper dennoch zu wenig Flüssigkeit, kann das den Mineralstoffhaushalt stören, was wiederum schlecht für die Muskeln ist. Während und nach dem Sport empfiehlt es sich deshalb, auf isotonische Getränke zurückzugreifen. Diese haben das gleiche Verhältnis von Elektrolyten zu Flüssigkeit wie das menschliche Blut, und sind deshalb gut zu verdauen.

Erhöhtes Verletzungsrisiko

Wer am nächsten Tag einiges in seinem Training leisten möchte, der sollte in der Nacht davor unbedingt auf Alkohol verzichten. Schon lange wird ein Zusammenhang mit nächtlichen Krämpfen und übermäßigem Alkoholkonsum untersucht. Auch wird vermutet, dass Alkohol die Regenerationszeit nach dem Sport in die Länge zieht. Ein Kater am nächsten Tag lässt sich ebenfalls nur schwer mit einer anspruchsvollen Trainingseinheit verbinden. Schwindel und Übelkeit können durch übermäßige Anstrengung nur noch schlimmer werden und eventuell zu Verletzungen führen.

Störung des Stoffwechsels

Wer sich zusätzlich gerade auf einer Abnehmreise befindet oder ein paar Kilo verlieren möchte, wird mit der Kombination aus Sport und Alkohol nicht glücklich. Alkohol verlangsamt den Stoffwechsel, das Abnehmen wird deutlich schwieriger. Auch Muskeln lassen sich nur langsam aufbauen, wenn regelmäßig zur Flasche gegriffen wird. Wie bei fettigem Essen und Süßigkeiten gilt also auch beim Alkohol: in Maßen, nicht in Massen genießen.

Eine wahre Kalorienbombe

Gerade beim Kalorienzählen wird Alkohol oftmals übersehen. Ist ja nur eine Flüssigkeit, oder? Tatsächlich sind die meisten alkoholischen Getränke voller Kalorien, die noch dazu "leer", also ohne Vitamine und Nährstoffe, sind. Jedes Gramm Alkohol liefert in etwa 7 kcal. Ein einziges Glas Aperol Spritz hat bereits 280 kcal, das entspricht in etwa der Kalorienmenge eines handelsüblichen Schokoriegels. Wer also Sport treibt, um abzunehmen oder in Form zu kommen, der sollte auf überflüssige Kalorien durch Alkohol verzichten.

Schlechtere Leistung

Alkohol erweitert die Blutgefäße. Das führt dazu, dass man sich schneller träge und müde fühlt, die Energie reicht oft nicht für längere Zeit. Auch der Schlaf wird durch Alkoholkonsum beeinträchtigt. Zu wenig Schlaf sorgt für mehr Stress, das Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet. All diese Dinge beeinflussen nicht nur den Stoffwechsel, sondern auch die Konzentration beim Training am nächsten Tag. Dies kann zu schlechterer Leistung führen, da beispielsweise die Reaktionszeit verlangsamt ist. Auch mit der Ausdauer wird es schwierig, da sich der Körper schneller erschöpft fühlt.