Amal Clooney hat in den vergangenen Monaten immer wieder bewiesen, dass sie ein großer Fan von Jumpsuits ist. Nun präsentierte sie einen besonderen Einteiler.

Amal Clooney (45) scheint ein großer Fan von Jumpsuits zu sein. Die Menschenrechtsanwältin ist zuletzt mehrfach in den eleganten Einteilern aufgetreten. Auch bei der "We Choose Earth"-Konferenz in Madrid, bei der sie als Rednerin zu Gast war, setzte sie nun auf einen der angesagten Overalls. Clooney präsentierte einen Jumpsuit in Gold.

Das goldgelbe One-Shoulder-Outfit betonte die Taille der 45-Jährigen. Zu dem Overall kombinierte Clooney nur dezenten Schmuck wie Armreif und Ohrringe und hohe spitze Stilettos, die ebenfalls in Gold glänzten. Die langen, dunklen Haare fielen ihr in großen Locken über den Rücken.

Auch in London setzte Amal Clooney auf einen Einteiler

Amal Clooney zeigte sich auch schon bei einer anderen großen Veranstaltung im Mai in einem Jumpsuit. Zusammen mit ihrem Ehemann, Hollywood-Star George Clooney (62), nahm sie an den Prince's Trust Awards in London teil. Dort trug sie einen eleganten beigen Overall mit Ledergürtel und weiten Beinen. Ebenfalls im Frühjahr war sie in einem Nadelstreifen-Jumpsuit von Versace zu sehen. Sie vervollständigte den Look damals mit schwarzen Lackpumps.

Auch wenn Amal Clooney durch ihre Beziehung und ihre spätere Heirat (2014) mit George Clooney in der Öffentlichkeit bekannt wurde, hat sie eine bedeutende Karriere als internationale Menschenrechtsanwältin und Aktivistin. Ende 2016 gründeten George und Amal die "Clooney Foundation for Justice", eine gemeinnützige Organisation zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen.