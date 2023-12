Amal Clooney setzt ein Zeichen gegen winterliches Grau. Die Anwältin begleitete ihren Mann auf dem roten Teppich in einem strahlend gelben Kleid.

George (62) und Amal Clooney (45) machen nach London nun auch Los Angeles unsicher. Der Hollywood-Star und die Menschenrechtsanwältin haben sich dort am Montagabend (11. Dezember) auf dem roten Teppich vor dem Samuel Goldwyn Theater gezeigt, um die Premiere von "The Boys in the Boat", Georges Clooneys neueste Regiearbeit, zu feiern.

Amal Clooney leuchtet in gelbem Outfit

Amal Clooney strahlte bei ihrem Auftritt in Kalifornien in einem leuchtend gelben Trägerkleid mit herzförmigem Ausschnitt. Während das Oberteil des Kleides die Figur der 45-Jährigen betonte, war der Faltenrock der bodenlangen Robe weiter geschnitten. Zu dem auffälligen Outfit kombinierte sie eine Clutch in heller Metallic-Optik, spitze silberne Pumps und hängende Diamantohrringe.

Ihre dunklen Haare trug die Juristin offen und aus dem Mittelscheitel sowie zu Wellen gestylt. Ihr Make-up hielt sie dezent. George Clooney legte an der Seite seiner Frau, mit der er seit 2014 verheiratet ist, ebenfalls einen eleganten Auftritt hin. Der Schauspieler und Regisseur präsentierte in Los Angeles einen dunklen Anzug, unter dem er ein blaues Hemd trug.

Darum geht es in "The Boys in the Boat"

Anfang Dezember hatte George Clooney seine neue Regiearbeit bereits in der britischen Hauptstadt vorgestellt. Auch dort in Begleitung seiner Ehefrau Amal. Der Film "The Boys in the Boat" basiert auf Daniel James Browns Buch "The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics" aus dem Jahr 2013. Es erzählt die Geschichte einer US-amerikanischen Rudermannschaft der University of Washington in den 1930er Jahren - von ihren Anfängen in der Zeit der großen Wirtschaftskrise bis zum Goldgewinn bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Zur Besetzung des Films gehören unter anderem Joel Edgerton (49), Sam Strike (29), Jack Mulhern (29) sowie Callum Turner (33).