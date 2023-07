Die Stars sind im Barbie-Fieber: Die ikonischen Barbie-Looks von Margot Robbie gehen seit Wochen um die Welt und haben es offenbar auch Kim Kardashian, Lizzo und vielen weiteren Stars angetan.

Strass, Pink und Glamour im Überfluss: Seit Monaten fiebert die Welt dem neuen "Barbie"-Film mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen Barbie und Ken entgegen, der am 20. Juli endlich seinen Kinostart feiert. In den vergangenen Monaten haben sich die für die Kultpuppe typischen Stylings zum regelrechten Hype entwickelt. Stars wie Sharon Stone (65), Kim Kardashian (42) oder Lizzo (35) lieben den Barbiecore-Trend.

Nachdem Ende 2022 die ersten Set-Fotos von Margot Robbie und Ryan Gosling aufgetaucht waren, mauserte sich die Farbe Pink prompt zum Fashiontrend. Auf nahezu jedem roten Teppich ist seither mindestens ein knalliger Look in der Barbie-Farbe vertreten. Sharon Stone sorgte mit ihrem knallpinken Hosenanzug samt Tüllschleppe etwa bei den Grammys im Februar 2023 für Aufsehen.

Von Zendaya bis Lizzo

Zendaya (26) zeigte sich zuletzt immer wieder in farbenfrohen Barbie-Looks. Ihr altrosafarbenes Satinkleid war nach ihrem Red-Carpet-Auftritt bei den Screen Actors Guild Awards in aller Munde. Ins Auge stachen vor allem die vielen 3D-Rosen.

Aber auch das kurze Volantkleid mit Schleife und Spitzendetails, das Zendaya unlängst via Instagram teilte, passt zum derzeitigen Barbiecore-Trend.

Im Hause Kim Kardashian herrscht ebenfalls das Motto "All over Pink". Die Instagram-Queen präsentierte auf ihrem Account nicht nur einen hautengen Einteiler in Pink. Selbst Schlafanzug und Bademode kommen bei der 42-Jährigen aktuell im Barbie-Stil daher.

Pink im Überfluss gibt es zu guter Letzt auch in dem Kleiderschrank von Sängerin Lizzo. Ob Tweedkleid, hautenger Strassoverall, Cap und Bikini oder Sportkombination - die US-Musikerin scheint durch und durch ein Barbie-Fan zu sein oder zumindest von den Looks der Kultpuppe.

Auch Taschen funkeln jetzt

Passend zum Style der Kultpuppe sind derzeit auch Handtaschen angesagt, die glitzern und von Strasssteinen nur so übersät sind. Von diesem Dior-Modell zum Beispiel träumt wohl jede Modeliebhaberin. Die kleine Umhängetasche aus goldenem Satin wurde mit viel Liebe zum Detail designt und mit unterschiedlichsten Perlen und Steinchen geschmückt - das i-Tüpfelchen zu jedem Barbiecore-Look.