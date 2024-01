Ein wenig Wellness gefällig? Nach den stressigen Feiertagen können Haut, Haare und Nägel eine Auszeit vertragen. Das sind die besten Beauty-Tipps.

Die Festtage um Weihnachten und Silvester verlangen uns Jahr für Jahr viel ab. Nicht nur psychisch, auch in Sachen Styling standen viele teils stundenlang vor dem Spiegel. Zeit, um Haut, Haaren und Nägeln eine Auszeit zu gönnen. Diese Beauty-Tipps sind zum Jahresbeginn genau wichtig.

Hautpflege im Winter

Unsere Haut leidet im Winter enorm. Der ständige Wechsel zwischen trockener Heizungsluft und Minusgraden sorgt für trockene Hautstellen und unter Umständen juckenden Reizungen. Feuchtigkeit ist dann das A und O. Besonders nach der Badewanne bedarf es einen ordentlichen Feuchtigkeits-Booster. Bodylotion gehört ohnehin nach jeder Dusche auf die Haut. Noch besser ist aber ein reichhaltiges Pflegeöl. Dieses am besten auf die noch angefeuchtete Haut auftragen, so entsteht eine Öl-Wasser-Emulsion und die Haut nimmt das Öl besser auf. Ein weiterer Tipp: Das Öl nicht nur auftragen, sondern sanft einmassieren, das regt die Durchblutung an.

Wer bereits unter enorm trockener Haut leidet, kann sich zudem ein Peeling gönnen. Einen Body Scrub kann man auch schnell selber anmischen, etwa mit Kokosöl, etwas Zitronensaft und Zucker.

Erholung für Haar und Kopfhaut

Ständiges Föhnen und Stylen hat über die Feiertage auch unsere Haare strapaziert. Kopfhaut und Spitzen zu pflegen, lohnt sich jetzt daher allemal. Helfen kann bereits ein Antischuppenshampoo, das die trockene Kopfhaut wieder mit Feuchtigkeit versorgt. Aber ein zusätzliches Kopfhautöl oder -serum ist bei bereits juckender Haut empfehlenswert. Inhaltsstoffe wie Teebaumöl, Allantoin, Panthenol oder Urea wirken beruhigend und heilend. Dieses nach der Haarwäsche einmassieren und im Idealfall über Nacht einwirken lassen.

Für trockene und spröde Spitzen eignen sich eine reichhaltige Haarmaske, eine Kur oder auch ein Haarspitzenfluid. Auch Hyaluron-Pflege-Seren sind derzeit angesagt. Wer das nicht zu Hause hat, kann auch zum Kokosöl greifen. Auch Olivenöl, Jojobaöl oder Mandelöl versorgen die Haarlängen wieder mit viel Feuchtigkeit. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, die Haare über ein paar Tage nicht zu waschen oder zu stylen.

Auszeit für Nägel und Hände

Zu guter Letzt dürfen auch Nägel und Hände nicht fehlen. Runter mit dem Nagellack, Nägel kürzen, feilen und ein Öl auftragen. Unsere Hände freuen sich über Vaseline. Die gibt es in jeder Drogerie zu kaufen. Unser Tipp: Die Vaseline gründlich auftragen, Handschuhe überziehen und über Nacht einwirken lassen. Die Erd- und Mineralöle ziehen so in die trockene Haut ein und es bildet sich ein Schutzfilm. Vaseline eignet sich übrigens auch hervorragend bei trockenen Lippen oder Haarspitzen.