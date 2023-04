Blake Lively könnte nicht mehr strahlen: Die Schauspielerin ist vor Kurzem zum vierten Mal Mutter geworden. Jetzt zeigte sie bei einem Event in New York, wie sexy man einen After-Baby-Body in Szene setzen kann.

Strahlender Auftritt rund zwei Monate nach der Geburt von Baby Nummer vier: Blake Lively (35) hat bei der Eröffnung des Tiffany & Co. Flagshipstores in New York alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin trug ein hautenges braunes Vinyl-Kleid, das optisch an eine Mischung aus Trenchcoat und Button-Down-Kleid erinnerte. Ihr After-Baby-Body wurde durch einen Taillengürtel und einen tiefen Ausschnitt besonders sexy in Szene gesetzt. Zum Kleid kombinierte sie perfekt passende braune Louboutin-High-Heels.

Die Ehefrau von Ryan Reynolds (46) trug ihr blondes, langes Haar offen in definierten, kleinen Locken und präsentierte dazu ein strahlendes Lächeln. Während ihr Make-up eher zurückhaltend und natürlich gehalten war, setzte sie mit der Wahl der Accessoires goldene Akzente. Um den Hals der frisch gebackenen Vierfachmama wand sich eine Kette in Form einer Schlange, an ihren Handgelenken glitzerte je ein Armband mit großen goldenen Gliedern.

Kommt Blake Lively zur MET Gala?

Ob sich Blake Lively mit diesem Auftritt auf die große MET Gala am 1. Mai vorbereitet hat, bleibt allerdings zu bezweifeln. Auf die Frage, ob man sie dort auf dem roten Teppich sehen werde, antwortete sie den Reportern laut "People"-Magazin: "Ihr werdet mich nicht sehen. Aber ich werde zusehen." Fans müssen also wohl diese Jahr ohne ein spektakuläres MET-Gala-Outfit von Blake Lively auskommen. Auf ein Kompliment zu ihrem Look von 2022 antwortete sie: "Danke, dass ist sehr lieb. Ich werde das am Montag auf meiner Couch tragen." Die MET Gala - eines der größten Events der Modebranche - findet traditionell am ersten Montag im Mai statt.

Begleitet wurde Blake Lively am Donnerstag bei der Veranstaltung in New York von ihrer Mutter Elaine (75). Anfang des Jahres 2023 durfte diese sich über ihr viertes Enkelkind aus dem Hause Reynolds-Lively freuen. Bislang ist nicht bekannt, wie das vierte Kind des Paares heißt, oder welches Geschlecht es hat. Lively und Reynolds sind bereits Eltern von drei Töchtern: Betty (3), Inez (6) und James (8). Verheiratet sind die beiden seit 2012.