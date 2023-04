Jeder Trend kommt irgendwann einmal wieder zurück: Jetzt feiert der blaue Lidschatten sein großes Beauty-Comeback. Wir zeigen drei stylische Varianten für den angesagten Y2K-Look.

Taylor Swift (33) trägt ihn auf dem Cover ihres aktuellen Albums, Kendall Jenner (27) postet den Look auf ihrem Instagram-Kanal: Blauer Lidschatten ist zurück, der Y2K-Hype geht auf den Augenlidern weiter. Tragen kann man Blue Eyeshadow 2023 auf die verschiedensten Arten. Hauptsache, das Blau rund um die Augen kommt zur Geltung. Das sind drei mögliche Looks für die Augenpartie:

Washed Denim

Der Denim-Look findet jetzt seinen Weg auf die Augenlider. Bei dieser Variante wird mit Blau-Nuancen gearbeitet, die an verwaschene Denim-Stoffe erinnern. Die hellen Blautöne werden dabei sehr präsent auf den Augenlidern aufgetragen und mit schwarzer Mascara in Szene gesetzt. Sanfter rosiger Blush auf den Wangen und glänzendes Lipgloss runden den Look ab. Der Washed-Denim-Eyeshadow passt perfekt zu Outfits mit heller Jeans.

Waterline

Bei diesem Beauty-Look wird der blaue Lidschatten nicht oben, sondern unten aufgetragen. Damit die blaue Waterline auf dem unteren Augenlid gut zur Geltung kommt, wird auf dem oberen Lid ein feiner schwarzer Lidstrich gezogen, mit einem blauen Kajal wird das untere Lid kräftig eingefärbt. Um den Look abzurunden, den oberen Wimpernkranz kräftig tuschen oder mit Fake Lashes arbeiten, um einen voluminösen Augenaufschlag zu kreieren.

Loaded on the lid

Dieser Blue-Eyeshadow-Look ist nichts für zurückhaltende Beauty-Fans. Beim Loaded-on-the-lid-Trend wird richtig dick aufgetragen. Der blaue Lidschatten wird auf das komplette obere Lid gepinselt und kommt dadurch so richtig zur Geltung. Wer es weniger Y2K mag, arbeitet hier mit matten Nuancen, wer sich mehr traut, kann gerne mit glitzernden blauen Lidschatten experimentieren.

Auf den Augenlidern wird es farbenfroh

Das Make-up-Jahr 2023 wird dank des Blue-Eyeshadow-Trends richtig farbenfroh. Die vorgestellten Beauty-Looks können auch mit anderen Farben wie zum Beispiel einem leuchtenden Orangeton oder einem Pink aus der Viva-Magenta-Farbpalette umgesetzt werden. Wichtig ist bei der Verwendung von knalligem Lidschatten lediglich, dass der Rest des Make-ups möglichst zurückhaltend und schlicht daher kommt. Knallige Farben treffen somit auf Natürlichkeit und kreieren damit eine besondere Ausstrahlung.