Grauer Anzug, weißes Hemd und Sneakers: Boris Becker hat zusammen mit seiner Partnerin die Fashion Week in Mailand besucht. Auch Lilian de Carvalho Monteiro zeigte dabei ihr Modebewusstsein.

Ausflug in die Modewelt: Boris Becker (55) und seine Freundin Lilian De Carvalho Monteiro (32) haben sich bei der Fashion Week in Mailand gezeigt, die dort seit Dienstag (19. September) läuft. Das Paar besuchte die Santoni-Show und legte dabei einen schicken Auftritt hin. Der ehemalige Tennisspieler präsentierte bei der Veranstaltung einen hellgrauen Anzug, zu dem er ein weißes Hemd und weiße Sneakers kombinierte. Zudem trug er eine Sonnenbrille mit Braunton.

Lilian De Carvalho Monteiro im schwarzen Lederrock

Boris Beckers Partnerin zeigte an seiner Seite in einem kurzen, schwarzen Lederrock viel Bein. Sie vervollständigte ihren Look mit einer eleganten weißen Bluse, rosa Pumps mit Goldverzierung, einer kleinen dunklen Dior-Handtasche und einer dunklen Sonnenbrille in eckigem Design.

Boris Becker teilt Glücksmoment aus Mailand

Schon vor wenigen Wochen hatte der ehemalige Sportler ein glückliches Bild aus Mailand gepostet. Im Juni lächelte Boris Becker auf einem Instagram-Schnappschuss neben seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro, seiner Ex-Frau Barbara Becker (56) und dem gemeinsamen Sohn Elias (24) in die Kamera. Sie hielten sich offenbar zusammen in der italienischen Stadt auf.

Boris Becker ist vierfacher Vater

Von 1993 bis 2001 war Boris Becker mit Barbara Becker verheiratet. Die beiden haben die Söhne Elias und Noah (29). Die Ehe zerbrach nach Beckers Affäre mit Angela Ermakova (geb. 1968), die Tochter Anna Ermakova (23) hervorbrachte. Sharlely Kerssenberg (47) heiratete Boris Becker dann im Juni 2009. Der gemeinsame Sohn Amadeus (13) kam im Februar 2010 zur Welt. Im Mai 2018 verkündete das Paar die Trennung. Zwei Jahre später wurde Boris Becker, der wegen Insolvenzvergehen 2022 etwa sieben Monaten in England in Haft war, dann erstmals mit seiner neuen Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro gesehen.