Mut zur Farbe oder lieber klassisch in Schwarz? Wer noch modische Inspiration für das Candle-Light-Dinner am Valentinstag sucht, wird hier fündig.

Mal wieder Zeit für eine Date-Night mit der besseren Hälfte? Wenn ein Datum passt, dann wohl der Valentinstag am 14. Februar. Für ebendiesen muss auch ein entsprechendes Outfit her. Modische Inspiration liefern zahlreiche Promidamen auf dem roten Teppich oder in den sozialen Medien.

Romantisches Rot und Bein zeigen

Mut zur Farbe ist am Valentinstag ein Muss! Da Rot am Tag der Liebe der Klassiker schlechthin ist, kann dieses auch beim Outfit dominieren. Model Miranda Kerr (39) etwa zeigt auf Instagram ein schlichtes, kurzes Satinkleid mit zarten Spaghettiträgern, das ihre langen Beine zur Geltung bringt. Hohe Pumps strecken das Bein zusätzlich, farblich passend sind zum Beispiel Modelle in Gold oder Silber mit Riemchen. Eine silberne Tasche mit goldener Kette rundet Kerrs Outfit ab.

Wer weniger von Kleidern hält, kann auch zum schicken Hosenanzug greifen, wie Schauspielerin Julianne Hough (34). Mit der weiten Hose, dem Longblazer und einem knallpinken Spitzentop liegt die 34-Jährige absolut im Trend. Lippenstift in Rot oder Pink sorgen für das gewisse Etwas.

Klassiker modern interpretiert

Die stilbewusste Frau setzt nach wie vor auch gerne auf Klassiker wie schwarze Anzughose und weiße Bluse. Eine moderne Version präsentiert etwa Emma Robert (31) auf ihrem Instagram-Account. Zur taillierten Hose kombiniert sie eine hochgeschlossene, weiße Bluse mit schwarzer Schluppe. Hohe Schuhe, offene Wellen und ein roter Lippenstift machen den Look verführerisch.

Wer es am Valentinstag freizügiger mag, kann wie Model Toni Garrn (30) in ein Ensemble aus Rock und durchsichtiger Bluse in Schwarz schlüpfen. Spitzenwäsche unter dem Oberteil sorgt für noch mehr Sexappeal und lässt das Gegenüber sicherlich Staunen. Unser Tipp: Bei den Accessoires auf Farbe setzen, etwa dunkelrote Pumps, eine goldene Abendtasche oder metallische Loafer.