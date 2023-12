Die Suche nach perfekten Geschenken kann in der Weihnachtszeit besonders stressig werden. Doch schon mit wenig Aufwand lassen sich individuelle Präsente gestalten, wie diese vier kreativen Ideen beweisen.

Weihnachten steht vor der Tür, und damit spitzt sich auch die Suche nach dem perfekten Geschenk zu. Selbstgemachte Geschenke können da eine liebevolle Geste mit ganz persönlicher Note sein. Vier einfache Geschenkideen, die schnell umsetzbar sind.

Spekulatius-Aufstrich

Für weihnachtliche Feinschmecker gehört Spekulatius einfach zur Weihnachtszeit. Warum also nicht eine kleine Leckerei verschenken? Wie wäre es mit einem selbstgemachten Spekulatius-Aufstrich? Dieser Brotaufstrich bringt den süßen, würzigen Geschmack von Spekulatius mit einer samtigen Konsistenz zusammen und lässt sich zudem auch vegan zubereiten: Dafür eine Tasse mit zerbröselten Spekulatiuskeksen füllen, 250 Gramm Frischkäse oder eine pflanzliche Streichalternative dazugeben. 100 Gramm Puderzucker und eine Prise Zimt hinzufügen und alle Zutaten miteinander vermengen. In ein Glas gefüllt und mit einem Tannenzweig dekoriert - fertig, ist ein köstliches Geschenk für die Liebsten.

Lesezeichen

Bücherliebende werden sich über ein individuell gestaltetes Lesezeichen freuen. Daneben belebt es auch die eigenen Bastelfähigkeiten: Dazu schmale Streifen aus einem ausgewählten Papier ausschneiden und beliebig mit einem Muster oder einem persönlichen Gruß versehen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: DIY-Lesezeichen können auch mit alten Zeitungs- oder Buchseiten, Fotos oder alten Stoffresten gestaltet werden und werden so zu einem besonders nachhaltigen Geschenk.

Kerzen aus Wachsresten

Für eine gemütliche Atmosphäre in der kalten Jahreszeit sind selbstgemachte Kerzen aus alten Wachsresten eine beliebte Idee, um anderen eine kleine Freude zu machen. Dazu die Überreste von bereits benutzten Kerzen schmelzen, einen Docht an einem Zahnstocher oder Ähnlichem befestigen und in der Mitte eines Gefäßes platzieren. Wer keinen Docht zu Hause hat, kann auch reines Baumwollgarn zu einem Docht verdrehen. Das flüssige Wachs in die gewünschte Form gießen und dem flüssigen Wachs nach Belieben mit ätherischen Ölen noch einen Duft hinzufügen. Für mehrere Farben sollte immer erst eine Schicht des Wachses trocknen, bevor die nächste folgt. So gelingt beispielsweise auch eine Regenbogenkerze.

Badesalz

Nach all dem Trubel rund um die Feiertage ist Entspannung gefragt. Mit selbstgemachtem Badesalz bekommen die Liebsten eine kleine Auszeit geschenkt, die perfekt zu den eigenen Duftvorlieben passt. Dazu grobes Meersalz mit ätherischen Ölen, getrockneten Blüten oder Kräutern nach Wahl mischen. Verpackt in hübschen Gläsern oder Beuteln sorgt dieses Geschenk für die wohlverdiente Entspannung unterm Baum.