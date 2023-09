1. Enthaarungs-Fail: Nippel unter Feuer

Lars (34) aus Berlin: Ich suchte nach einem Weg, die Brust aalglatt zu bekommen. Normalerweise nutze ich einen Barttrimmer, aber für den Urlaub wollte ich vorsorgen. Ich fand in der Drogerie eine Enthaarungscreme, die Limette und Lauge enthielt. Zwar stand in der Packungsbeilage, dass die Creme nicht zu lange einwirken darf, aber die habe ich leider erst später gelesen. Ich telefonierte fast eine halbe Stunde mit meiner Freundin als das Zeug einwirkte. Als ich die Creme abwischte, brannten die Brustwarzen höllisch – als hätte ich die Nippel weggeätzt.



2. Enthaarungs-Fail: Schere im Sack

Stefan (26) aus Viersen: Ich trimme die Haare am Hoden normalerweise mit einer Nagelschere oder rasiere. Letztes Jahr war ich mit einem Kumpel in einer Ferienwohnung in Österreich. Wir wollten am Abend in die öffentliche Sauna, deswegen wollte ich da unten nochmal für Ordnung sorgen. Eine Nagelschere hatte ich aber nicht dabei, deswegen griff ich zu einer Haushaltsschere, die ich in der Küchenschublade der Ferienwohnung fand. Das stellte sich als Fehler raus. Eine Hautfalte geriet zwischen die Klingen. Ich sah kurzzeitig Sterne, es blutete. In meiner Not rief ich den Notarzt – das war peinlich! Zum Glück musste der Schnitt nicht genäht werden. Mein Kumpel zieht mich seitdem damit auf.



3. Enthaarungs-Fail: Pickel-Parade

Lukas (24) aus München: Ich hatte sturmfreie Bude und plante, ein Mädchen nach einer Party mit zu mir nach Hause zu nehmen. Vor dem Weggehen rasierte ich unter der Dusche mit dem Nassrasierer meines Bruders die Schamhaare am Penis , an den Eiern, zwischen den Pobacken , am Bauch und an der Brust ab. Als ich auf der Party war, spürte ich, wie die Bereich brannten, ich musste ständig jucken. Vor allem zwischen den Pobacken und am Hoden wurde es unangenehm. Ich nahm das Mädel trotzdem mit nach Hause. Als ich mich auszog, wurde die Peinlichkeit perfekt: Ich war überall mit feuerroten Bläschen übersäht. Durch den Alkohol im Blut und die Nervosität leuchteten sie zusätzlich. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Grund für die Panne: Ich hatte mit einer stumpfen Klinge und ohne Rasierschaum rasiert – Bakterien hatten vermutlich eine allergische Reaktion ausgelöst.

4. Enthaarungs-Fail: Frisur-Fauxpas

Michael (29) aus Chemnitz: Ein Kollege hatte mir einen Link weitergeleitet, in dem es darum ging, wie man den Penis größer erscheinen lassen könne. Eine Methode besagte, man solle alle Haare direkt um den Schaft des Penis trimmen, den Rest stehenlassen. Gesagt, getan – ich stutzte bevor ich masturbierte. Mein Penis war also steif, als ich zu Werke ging. Das Ergebnis sah erst zunächst wirklich vielversprechend aus – die Haare um meinen Boy sahen aus wie ein Heiligenschein. Als der Penis allerdings später wieder schlaff war, verzog er sich in das dichte Haarnest. Das Schlimme daran: Meine neue Freundin musste diesen Anblick ertragen. Erst wusste ich nicht, wieso sie so überrascht schaute, als ich vor ihren Augen aus der Dusche stieg. Als ich dann an mir runterschaute, wurde mir das Ausmaß meiner Frisierversuche offenbar – eine Ratte im Loch – shit!