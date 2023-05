Die Hochzeitssaison 2023 ist in vollem Gange. Damit die Suche nach dem passenden Outfit leichter fällt, hier zusammengefasst die schönsten Mode-Trends für Hochzeitsgäste.

Mit einer Einladung zu einer Hochzeit beginnt die Suche nach dem passenden Outfit. Als Hochzeitsgast ist man dabei vor die Herausforderung gestellt, das Brautpaar nicht mit dem eigenen Look zu übertrumpfen und trotzdem elegant und dem Anlass entsprechend gekleidet zu sein. Mit diesen Outfit-Inspirationen - orientiert an den aktuellen Modetrends 2023 - sind Gäste auf jeder Hochzeit gut angezogen. In dieser Saison gibt es eine große Auswahl, bei der für jeden Geschmack garantiert etwas dabei ist.

Wickelkleid mit floralem Muster oder Polka-Dots

Die Outfit-Option für alle Frauen, die einen femininen Look bevorzugen: Ein Wickelkleid in Midi-Länge betont weibliche Kurven und sorgt mit floralen Mustern oder süßen Polka-Dots für sommerliche Leichtigkeit. Besonders gut passen dazu High Heels mit filigranen Riemchen oder Plateau-Sandalen aus Stroh oder Bast.

Asymmetrisches Kleid aus Satin oder Seide

Mit einem ungewöhnlichen Schnitt zum Hingucker auf der Wedding-Tanzfläche werden: Asymmetrische Mode ist 2023 angesagt wie nie. Ein Kleid mit asymmetrischem Schnitt aus Satin oder Seide wirkt nicht nur modern, sondern auch sehr elegant und glamourös - perfekt für alle, die als Hochzeits-Gast auf einen angesagten Statement-Look setzen möchten.

Co-Ord-Set in knalligen Farben

Aus zwei mach eins: Unter einem Co-Ord-Set versteht man ein Set aus Oberteil und passendem Unterteil. Das kann eine Hose oder ein Rock sein. Die perfekte Alternative für alle Hochzeitsgäste, die keine Lust auf ein klassisches Kleid haben. Der Begriff leitet sich von "to coordinate" ab, was auf Deutsch so viel bedeutet wie "sich aufeinander abstimmen". Wie der Name schon sagt, ist es bei einem solchen Outfit enorm wichtig, dass Oberteil und Unterteil perfekt zusammenpassen und einen harmonischen Look bilden.

Mini-Kleid mit Puffärmeln

Dieser Hochzeitsgast-Look ist einfach unfassbar süß: Mini-Kleider mit Puffärmeln sind unter den Wedding-Looks der heißeste Trend des Jahres. Die Puff-Ärmel gleichen durch ihren Hingucker-Effekt die Kürze des Rocks aus - man muss sich also keine Sorgen machen, dass ein Minikleid in dieser Form zu kurz für die Teilnahme an einer Hochzeit sein könnte. Besonders angesagt sind knallige Farben wie Pink, Lavendel, Grün, Mint oder Orange.

Neckholder-Kleid in Maxi-Länge

Neckholder-Kleider erobern sich 2023 die Mode-Bühne zurück. Und sie sind eine tolle Outfit-Variante, um bei einer Hochzeit als Gast einen eleganten Auftritt hinzulegen. Besonders edel wirken die hochgeschlossenen Kleider in Maxi-Länge. Dazu unbedingt High Heels tragen und bei den Accessoires auf Ohrringe und Armbänder setzen. Ketten sind bei Neckholder-Kleidern fehl am Platz.