Wind, Regen, Sonnenschein: Das unbeständige Wetter macht die Übergangsjacke in den Frühlingsmonaten unverzichtbar. 2023 sind einige Modelle besonders angesagt - das sind die schönsten Übergangsjacken.

Sie darf im Frühling in keiner gut sortierten Garderobe fehlen: die Übergangsjacke. Gerade im April ist das Wetter oft wechselhaft und schlecht einschätzbar. In einen Moment scheint die Sonne, im nächsten Moment weht ein zügiger Wind. Daher ist eine Übergangsjacke eine oft notwendige Ergänzung im Kleiderschrank, die dabei hilft bei unbeständigem Wetter sowohl praktisch als auch stilvoll gekleidet zu sein. Wir haben die angesagtesten Modelle für den Frühling 2023 zusammengestellt.

Was ist eine Übergangsjacke?

Im Gegensatz zu einer dicken Winterjacke ist eine Übergangsjacke viel leichter. Daher lässt sie sich auch einfacher und flexibler transportieren. Man sollte unter einer Übergangsjacke bequem mehrere Schichten tragen können, zum Beispiel ein T-Shirt und einen Strick-Pullover, um sich besser an die Wetterbedingungen anpassen zu können. Die perfekte Übergangsjacke sieht nicht nur stylisch aus, sondern bietet auch ausreichend Schutz vor kühlem Wind und leichtem Regen. Das sind die Trend-Modelle in diesem Frühjahr:

Steppjacke in Khaki

Steppjacken waren bereits im vergangenen Herbst als Übergangsjacken hoch im Kurs. Im Frühling halten sie wieder Einzug in unsere Garderobe. Besonders angesagt sind derzeit Steppjacken in zurückhaltendem Khaki. Der perfekte Look für alle, die einen klassischen, aber modebewussten Stil mögen. Die Steppjacke wirkt besonders edel in Kombination mit einer schwarzen High-Waist-Jeans und einem schwarzen Strickpullover.

Classic Trenchcoat in Beige

Der Klassiker unter den Übergangsjacken darf auch im Frühling 2023 nicht fehlen. Der Trenchcoat in klassischem, zeitlosem Beige beehrt uns in dieser Saison wieder und schützt uns vor Wind und Kälte. Unter dem Trenchcoat darf es aber ruhig leger zugehen. Das Stichwort lautet: Mut zum Stilbruch. Wer das ausprobieren möchte, kombiniert zum Trenchcoat einen hellgrauen Jogginganzug mit Kapuze, weiße Tennissocken und Turnschuhe.

Teddyfleece-Jacke in Weiß

Die sportlich-schicke Variante der Übergangsjacke: Eine Teddyfleece-Jacke verleiht dem Frühlingsoutfit eine sportliche Note und hält gleichzeitig unglaublich warm. Besonders angesagt sind dieses Frühjahr Teddyfleece-Jacken in Weiß oder einem hellen Cremeton. Dazu passt hervorragend eine weiße Baggyjeans.

Auffällige Bomberjacke

Die Bomberjacke hat im Frühling 2023 ebenfalls (mal wieder) ein großes Comeback. Sie zählt in den verschiedensten Varianten zu den angesagtesten Jacken-Trends des Jahres. Dabei gilt: Je auffälliger, desto besser. Wer sich für eine Bomberjacke als Übergangsjacke entscheidet, darf ruhig zu knalligen Farben greifen. Das bringt Abwechslung in den Kleiderschrank und Farbe ins Büro und auf die Straße. Color Blocking ist so angesagt wie eh und je.