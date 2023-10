Noch auf der Suche nach der passenden Idee für ein Halloween-Kostüm? Um auf einer Party mit einem schaurig-schönen Outfit überzeugen zu können, braucht es gar nicht viel Aufwand: drei einfache Verkleidungsideen.

Halloween steht vor der Tür: Gruselige Kostüme sind auf vielen Partys am 31. Oktober Pflicht. Doch nicht jeder möchte sich vorab wochen- und monatelang um die perfekte Verkleidung Gedanken machen. Zum Glück liefern diverse Serien und Filme viel Inspiration für einfache Kostüme mit Gruseleffekt. Mit diesen drei Ideen gelingt der schaurig-schöne Halloween-Party-Auftritt garantiert.

Gruselig schön wie Wednesday Addams

Schwarze Outfits, düstere Vibes: Das macht den Style von Wednesday Addams aus. Für das Halloween-Kostüm im Stil der im November 2022 veröffentlichten Netflix-Serie braucht man im Prinzip nur die passenden Basics: ein schwarzes Mini-Kleid mit weißem Kragen (alternativ kann man unter dem Kleid auch eine weiße Bluse tragen), eine schwarze, transparente Strumpfhose oder schwarze Kniestrümpfe, sowie klobige schwarze Schuhe.

Wer lange dunkle Haare hat, kann diese einfach von einem akkuraten Mittelscheitel aus zu zwei Zöpfen flechten, alle anderen können auf eine entsprechende Perücke zurückgreifen. Das Gesicht wird dazu so hell wie möglich geschminkt, die Augen dazu so dunkel wie möglich. Ein dunkler Lippenstift sorgt für Kontraste.

Wahnsinnig verrückt wie der Joker

Der Joker ist das perfekte Kostüm für alle, die sich an Halloween ihrer wahnsinnigen Seite hingeben möchten. Dazu benötigt man am besten einen Hosenanzug in knalligem Rot. Alternativ können auch einfach ein grünes oder gelbes Hemd mit einem Blazer kombiniert werden. Essenziell für die stilechte Joker-Verkleidung sind grünes Haarspray und gruseliges, stark überzogenes Clowns-Make-up.

Das Gesicht wird mit weißer Farbe grundiert. Anschließend werden die Augen mit blauen Rauten umrahmt. Es folgt rote Farbe über den Augenbrauen, ein roter Farbtupfer auf der Nase sowie ein stark überschminkter roter Mund, dessen Mundwinkel sich gern bis zu den Wangenknochen hochziehen dürfen.

Humpelnde Zombies aus "The Walking Dead"

Die Zombies aus "The Walking Dead" sind die perfekte Verkleidung für größere Gruppen. Schließlich treten auch die Originale meist in Scharen auf, um verängstigte Menschen zu erschrecken. Am besten aufgetragenen, nicht mehr benötigten Klamotten einen Fetzenlook verpassen und sich darauf mit Kunstblut austoben. Die Haare sollten vorher wild zerzaust werden und das Gesicht bleich geschminkt werden. Dazu noch ein schiefer und humpelnder Gang - fertig ist der Zombie-Look!