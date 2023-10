Kim Kardashian modelt für eine Kampagne ihrer Modemarke und präsentiert dabei ein besonderes Teil der Kollektion: einen BH mit falschen Brustwarzen.

Kim Kardashian (43) ist immer für eine Überraschung gut. Der Unternehmerin und Reality-TV-Darstellerin ist erneut ein aufsehenerregender Auftritt gelungen: Für ihre Modemarke Skims bewirbt die Unternehmerin in einem Clip einen BH mit eingearbeiteten Fake-Brustwarzen.

"Diese Nippel sind härter"

"Die Temperatur auf der Erde steigt. Der Meeresspiegel steigt. Die Eismasse schrumpft", erklärt sie in dem humorvollen Video, während sie mit einer Brille an einem Schreibtisch sitzt und auf der PC-Tastatur tippt. Die Brustwarzen des BHs zeichnen sich dabei unter ihrem eng anliegenden Top deutlich ab. "Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber ich glaube, dass jeder mit seinen Fähigkeiten seinen Teil dazu beitragen kann", erzählt sie weiter.

"Deshalb stelle ich einen brandneuen BH mit eingebauten Brustwarzen vor, damit Sie, egal wie heiß es ist, immer kalt aussehen", kommentiert sie mit Zeigestock ein Bild des BHs an der Wand. Auf dem Schreibtisch sitzend ergänzt sie: "Manche Tage sind hart, aber diese Nippel sind noch härter. Und im Gegensatz zu den Eisbergen gehen sie nirgendwo hin". Zum Abschluss präsentiert Kardashian ohne Shirt den BH, der ab kommenden Dienstag erhältlich sein wird, noch einmal in voller Pracht und mit wehendem Haar. Dass das Thema Klima in dem Clip aufgegriffen wird, hat auch noch einen anderen Grund: Zehn Prozent des Umsatzes aus dem Verkauf sollen als Spende an die Umweltschutzorganisation "1 Percent for the Planet" gehen.

Kim Kardashian modelt nicht nur selbt für ihre eigene Modemarke. In der Vergangenheit konnte sie schon viele Superstars für Kampagnen gewinnen, darunter Supermodels wie Heidi Klum (50), Tyra Banks (49) und Alessandra Ambrosio (42) oder "Sex and the City"-Star Kim Cattrall (67).