Zum Anstoßen an Neujahr darf der richtige Aperitif nicht fehlen. Wie wäre es mit etwas Abwechslung? Dann sind diese Cocktail-Rezepte vom Experten perfekt für den Silvesterabend mit Freunden.

Ob für einen gemütlichen Abend zu zweit, in geselliger Runde mit Raclette oder für die große Party mit Freunden: Der richtige Cocktail darf am Silvesterabend nicht fehlen, schließlich muss auf das neue Jahr 2024 angestoßen werden. Matthias Knorr, Inhaber und Geschäftsführer der Barschule München, hat im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news Rezepte für leckere Aperitifs vorgestellt - inklusive alkoholfreier Alternative.

Bevor es zu den Cocktail-Rezepten geht - welche Mix-Utensilien braucht man dafür zu Hause?

Matthias Knorr: Für ein perfektes Cocktail-Erlebnis sind ein vollständiges Set mit Shaker, Barlöffel, Strainer und Jigger unerlässlich. Dazu benötigt man frische Zutaten, Eiswürfel und passende Gläser.

Welcher Cocktail gehört für Sie an Silvester unbedingt auf den Tisch?

Knorr: Für festliche Anlässe empfehlen wir den "Hugo Rosé" mit 2 cl Holunderbeerensirup, 2cl Limette, Prosecco rosé, Eiswürfeln und Minze zur Garnitur. Holunderbeerensirup in ein Weinglas geben, mit Prosecco rosé auffüllen, Eiswürfel hinzufügen, vorsichtig umrühren und mit frischer Minze garnieren.

Welche Drinks empfehlen Sie für eine Neujahrsparty mit Gästen?

Knorr: Den magischen "Sloe Magic Sour" mit 5 cl Sloe Gin, 3 cl Zitronensaft, 2 cl Rohrzuckersirup, circa 10 zerdrückten Heidelbeeren, 2 bis 3 Dashes Fee Foam oder Eiweiß, Eiswürfeln, Zitrone und Heidelbeeren zur Garnitur. Alle Zutaten in einem Shaker kräftig mixen, in einen Tumbler über Eis gießen und durch ein feines Sieb abseihen. Mit Zitronenscheiben und Heidelbeeren garnieren.

Welcher Cocktail passt zu einem gemütlichen Silvesterabend?

Knorr: Die exotische Mischung des "Vanilla Chai Mule" ist ein Genuss. Hinein gehören 4 cl Cognac, 1 cl Chaisirup, 1 cl Limettensaft, Ginger Beer, Eiswürfel und eine Limettenscheibe zur Garnitur. Cognac, Chaisirup und Limettensaft in einen Mule Becher geben, mit Eis auffüllen und mit Ginger Beer toppen. Vorsichtig umrühren und mit einer Limettenscheibe garnieren.

Welche alkoholfreie Variante ist dieses Jahr an Silvester zu empfehlen?

Knorr: Wir empfehlen den "Fire Sprizz" mit 1,5 cl Zimtsirup, 1,5 cl Limettensaft, 50 Prozent Ginger Beer, 50 Prozent Prosecco, Eiswürfeln und frischem Rosmarin zur Garnitur. Zimtsirup und Limettensaft in ein Weinglas geben, mit Ginger Beer und Prosecco auffüllen, Eiswürfel hinzufügen, vorsichtig umrühren und mit frischem Rosmarin garnieren.

Und zum Jahresende: Welcher Cocktail war 2023 der beliebteste?

Knorr: Tequila erlebt dieses Jahr einen kleinen Aufschwung, besonders durch viele neue Celebrity-Tequilas aus den USA. Als Newcomer unter den Drinks sei die "Pink Paloma" erwähnt. Sie ist eine erfrischende Tequila-Kreation, perfekt für den Start ins neue Jahr, mit 5 cl Tequila, 1 cl Limettensaft, Pink Grapefruit Limonade, Eiswürfeln und einer Prise Salz am Glasrand.