Das Weihnachtsfest rückt Woche um Woche näher und damit wird eine Frage präsenter: Was schenke ich meinen Liebsten? Wer noch auf der Suche nach originellen Geschenken ist: Hier kommen Geschenkideen in verschiedenen Preisklassen für alle, die Mode lieben.

Kleine Geschenkideen für Modefans

Sie sind das Klischee unter den Weihnachtsgeschenken - als Kleinigkeit für Modebegeisterte aber genau das Richtige: Socken mit stylischem Design oder Mustern in auffälligen Farben, die als Eyecatcher unter der Hose hervorblitzen können.

In den letzten Jahren haben sich zudem Crossbody-Handyketten zum gefragten Trend-Accessoire entwickelt. Eine Handykette in einem farbenfrohen Design wie zum Beispiel bunten Holzperlen oder einem etwas breiteren Band in knalligen Farben könnte das Herz einer Fashionista an Weihnachten erfreuen.

Mittelteure Geschenke für Modefans

Der Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken für alle, die Ästhetik lieben: ein Coffee Table Book. Darunter versteht man aufwendig gestaltete Bücher und Bildbände zu Themen wie Mode, Kunst, Architektur, Innenarchitektur oder Fotografie. Ein schönes Coffee Table Book regt nicht nur durch seinen Inhalt die Inspiration an, sondern eignet sich zudem perfekt als stylisches Wohn-Accessoire.

Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk mit praktischem Nebeneffekt: ein Schal aus hochwertiger und wärmender Wolle wie zum Beispiel Alpaka oder Merino. Wer Wert auf Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen legt, wird bei Marken fündig, die Wert auf Transparenz legen.

Große Geschenk-Ideen für Modefans

Je größer das Budget, desto größer die Möglichkeiten: Wer einer modebegeisterten Person zu Weihnachten eine große Freude machen möchte, kann beispielsweise einen Shopping-Tag mit persönlichem Stilberater organisieren und verschenken. Oder einen Wochenend-Trip in eine Modemetropole wie Paris, Mailand oder New York.