Heidi Klum hat bei der LACMA Gala in Los Angeles alle Blicke auf sich gezogen. Mit ihrem funkelnden weißen Kleid und dem perfekt abgestimmten Glamour-Make-up machte sie die Gala zu ihrem persönlichen Laufsteg.

Heidi Klum (50) weiß einfach, wie man den perfekten Wow-Auftritt absolviert. Nach ihrem spektakulären Halloween-Kostüm bei ihrer Party am 31. Oktober zog das Model nun am Wochenende bei der LACMA Gala in Los Angeles in ihrem glitzernden Abendkleid alle Blicke auf sich. Bei dem Abend-Event im County Museum of Art zeigte sich Klum in einem funkelnden weißen Kleid mit gewagtem Schnitt der ukrainischen Marke Lever Couture.

Das Kleid mit dem tiefen Dekolleté und dem mehr als gewagten Beinschlitz hatte die Marke von Modedesignerin Lessja Verlingieri erst vor zwei Wochen unter dem Motto "Velocity of Emotions" (auf Deutsch: Geschwindigkeit der Emotionen) bei einer glamourösen Fashion Show in Santa Monica der Öffentlichkeit präsentiert. Zu einem Bild der glitzernden Abendrobe schrieb die Modemacherin: "Seit ich in Los Angeles lebe und arbeite, wirkt alles viel leichter, mutiger und offener, selbst in dunklen Momenten."

Glamour-Queen Heidi Klum

Bei ihrem Auftritt im Rahmen der LACMA Gala schien das Kleid indes wie für Heidi Klum gemacht zu sein. Auf ihrem Instagram-Account postete sie mehrere Fotos und Videos, die sie in der extravaganten Robe zeigen.

Zum weißen Glitzer-Kleid hatte die 50-Jährige ein zurückhaltendes Glamour-Make-up in Nude-Tönen sowie voluminösen Wimpern kombiniert, während ihre Nägel in einem leuchtenden Rot lackiert waren. Make-up-Artistin Ash K. Holm, die für den Look verantwortlich war, bezeichnete Klum auf ihrem Instagram-Kanal passenderweise als "die stets Glamouröse".