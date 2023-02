Es fängt mit einem harmlosen online Spiel an, einer Sportwette oder dem Spieleautomaten in einer Bar – was für viele bloß ein gelegentlicher Zeitvertreib ist, entwickelt sich für manche Menschen zur Sucht. Immer auf der Suche nach dem nächsten Gewinn, dem nächsten Glücksgefühl, wird das gesamte Vermögen in Glücksspiele gesteckt.

So erkennen Sie eine Spielsucht

Betroffene können vor ihrem Umfeld meist gut verbergen, dass sie bereits süchtig nach Glücksspielen sind und wollen ihre eigene Sucht oft nicht wahrhaben. Wenn Sie vermuten, ein Problem mit Glücksspielen zu haben oder gefährdet sein zu könnten, bietet diese Checkliste eine erste Orientierung:



Haben Sie wegen des Spielens Ihren Job oder Ihr Studium vernachlässigt?

Spielen Sie aus Langeweile oder um Ihre Sorgen zu vergessen?

Wenn Sie beim Spielen Geld verlieren, fühlen Sie sich dann verloren oder verzweifelt und verspüren den Drang, so bald wie möglich wieder zu spielen?

Spielen Sie, bis Sie all Ihr Geld verloren haben?

Haben Sie jemals gelogen, um zu verheimlichen, wie viel Geld und Zeit Sie ins Spielen stecken?

Haben Sie jemals gelogen, Geld geliehen oder gestohlen, um Ihr Spiel zu finanzieren?

Widerstrebt es Ihnen, das fürs Spielen vorgesehene Geld für etwas Anderes zu nutzen?

Haben Sie das Interesse an Familie, Freunden und Hobbys verloren?

Haben Sie, nachdem Sie verloren haben, den Drang, es erneut zu versuchen und die Verluste zurückzugewinnen?

Haben Sie hier eine oder mehrere Fragen mit „ja“ beantwortet, sollten Sie sich Hilfe suchen.

Wo finde ich Hilfe?

Sollten Sie betroffen sein, versuchen Sie zunächst selbstständig, eine Pause vom Glücksspiel einzulegen. Ist das nicht mehr möglich, sollten Sie sich an entsprechende Hilfsorganisationen wenden. Das gilt auch für den Fall, wenn Sie vermuten, dass einer Ihrer Angehörigen erkrankt sein könnte.

Hilfe finden Sie unter anderem bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“. Die kostenlose Hilfe-Hotline ist unter der Nummer 0800 1 37 27 00 zu erreichen.