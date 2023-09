In einem hochgeschlossenen, karierten Einteiler besuchte Kim Hnizdo ein Event auf der Longchamp Pferderennbahn in Paris. Auch "Fack ju Göhte"-Star Gizem Emre posierte für die Fotografen. Highlight des Abends: ein Pferderennen.

Longchamp feierte die neue Herbst/Winter-Kollektion, die unter dem Motto "At the Races" steht, in einer ganz besonderen Location: auf der Longchamp Pferderennbahn im Herzen von Paris, nach der das Modeunternehmen benannt ist. Auf der Gästeliste standen Stars und Influencer aus der ganzen Welt. Aus Deutschland folgten "Fack ju Göhte"-Star Gizem Emre (28), Fashion-Bloggerin Livia Auer (28) und die "GNTM"-Gewinnerin von 2016, Kim Hnizdo (27), der Einladung von Sophie Delafontaine, Creative Director bei Longchamp.

Hnizdo zog erst vor wenigen Tagen auf der amfAR-Gala in Venedig in einem gewagten Hauch von Nichts die Blicke auf sich. Für das Event in Paris setzte die 27-Jährige auf einen hochgeschlossenen, karierten Einteiler in Schwarz-Weiß. "Die Wandelbarkeit als Model wird in dieser Woche gut nachvollziehbar dargestellt", erklärt Hnizdo am Rande der Veranstaltung. "Von Haute Couture auf dem roten Teppich, zu zeitlos schicken, classy Paris-Looks."

Mode als "Ventil der Freiheit zur Selbstdarstellung, Autonomität, Individualität"

Für die 27-Jährige hat Mode auch abseits ihres Berufs eine große Bedeutung. "Für mich ist sie generell ein Ventil der Freiheit zur Selbstdarstellung, Autonomität, Individualität." Sie sei "sehr dankbar als Model international vertreten zu sein und dadurch ständig in Bewegung zu sein. Und das Pferdemädchen von früher freut sich natürlich besonders auf das heutige Programm", schwärmt die 27-Jährige. Die gebürtige Hessin erinnert sich noch gut an ihren ersten Job in der französischen Hauptstadt. "Als ich das erste Mal beruflich für die Fashion Week in Paris war, konnte ich mein Glück kaum fassen, hier arbeiten zu dürfen."

Auch Gizem Emres erster Paris-Besuch liegt schon eine Weile zurück. "Das erste Mal war ich 2015 mit meiner Cousine in Paris. Wir haben uns die Stadt angesehen und das schöne Wetter genossen", erinnert sich die Schauspielerin. Die 28-Jährige trägt ebenfalls einen Look der französischen Traditionsmarke. Für Emre ist Mode vor allem vielseitig. "Man kann sich damit ausdrücken und Geschichten erzählen. Ich finde, an Mode merkt man am meisten, wie die Zeit sich verändert und wie viel mutiger alle werden."

Anders als viele ihrer Schauspielkolleginnen scheut die 28-Jährige das Blitzlichtgewitter nicht. "Es gehört dazu und normalerweise ist es ja mit einem tollen Projekt verknüpft. Wenn ich beispielsweise auf dem roten Teppich als Schauspielerin stehe und einen Film promote, dann genieße ich es, ja. Ich bin stolz auf die Arbeit, die dahinter steckt und möchte sie mit der Welt teilen", führt Emre aus.

"Die gesündeste und nachhaltigste Art Influencer zu werden"

Auf Instagram folgen der gebürtigen Berlinerin 237.000 Follower. Sie lebt damit den Traum vieler junger Mädchen. Die Schauspielerin rät allen angehenden Social-Media-Stars: "Ausschlaggebend ist, dass man das macht, was einen glücklich macht. 'Erfolg' ist relativ - man kann es selbst definieren und für jede Person bedeutet es etwas anderes", erklärt Emre.

Dem schließt sich auch Hnizdo an. "Ich glaube fest daran, dass jede und jeder sich die Möglichkeit schaffen sollte, zu sein, wer und was man möchte. Groß träumen und fleißig arbeiten", fasst es die "GNTM"-Gewinnerin zusammen.

"Macht es aus den richtigen Gründen", ergänzt Livia Auer. "Weil ihr eine Leidenschaft für etwas habt, Menschen unterhalten oder inspirieren möchtet und weil ihr einfach Spaß daran habt und es wahrscheinlich auch ohne Social Media machen würdet. Das ist die gesündeste und nachhaltigste Art Influencer zu werden und macht sich auch im Content bemerkbar", ist sich die 28-Jährige sicher.

"Ich habe mein Hobby ( Mode) zum Beruf gemacht. Es ist immer wieder faszinierend, wie gut man sich in einem perfekt sitzenden Look mit angenehmen Materialen fühlt", führt die erfolgreiche Bloggerin aus. Natürlich dürfen auch die passenden Accessoires zum Outfit nicht fehlen. In Sachen Handtaschen liegt bei ihr die klassische Falttasche "Le Pliage" ganz weit vorne. Die ikonische Tasche von Longchamp ist dieses Jahr voll im Trend. "Sie ist zeitlos, elegant und praktisch", bringt es Auer auf den Punkt.

Gäste wetten bei abendlichem Pferderennen

Zu den vielen internationalen Gästen am Abend gehörten unter anderem die Schauspielerinnen Megan Suri (24), Amita Suman (26) und Hannah Dodd (28). Sie alle tauchten für einen Abend in die Welt des Pferdesports ein und durften unter anderem bei einem Pferderennen ihre Wetteinsätze abgeben. Für die musikalische Untermalung sorgten die DJsTigarah und Yuksek sowie die französische Band Hyphen Hyphen.