Heidi Klum erschien in einem der freizügigsten Looks des Abends bei den iHeartRadio Music Awards 2023 in Los Angeles. Immerhin war das blaue Paillettenkleid auf der einen Seite hochgeschlossen, langärmelig und bodenlang.

Heidi Klum (49) war einer der Hingucker auf dem roten Teppich der Musikpreisverleihung iHeartRadio Music Awards 2023. Für die Veranstaltung, die am Montag im Dolby Theatre in Los Angeles stattgefunden hatte, war die "GNTM"-Chefin in ein blaues Paillettenkleid von Designer Julien Macdonald geschlüpft.

Das Besondere daran: Die eine Seite der asymmetrisch geschnittenen One-Shoulder-Robe war bodenlang und langärmelig. Auf der anderen Seite dominierten dagegen durch den Beinschlitz und das schmale Brustband die freien Stellen. Dazu kombinierte die Entertainerin Ohrringe und Riemchen-Heels in Stahlblau. Und auch bei Augen-Make-up und Nagellack setzte die vierfache Mutter auf die kühle Farbe.

Heidi Klum: "Ich liebe Musik ... und ich liebe auch den Look von heute Abend"

Einen der freizügigsten Looks des Abends präsentierte Klum gewohnt selbstbewusst. Auf Instagram schrieb sie dazu in Anlehnung an den Titel der Veranstaltung: "i Heart Music ... and i also heart tonight's look" (Dt. "Ich liebe Musik ... und ich liebe auch den Look von heute Abend"). In einem Clip, den sie ebenfalls postete, zeigte sie die Verwandlung durch die Stylisten.

Heidi Klum hat einen engen Bezug zur Musikbranche. Seit 2019 ist sie in dritter Ehe mit Musiker Tom Kaulitz (33) verheiratet. Ihr zweiter Ex-Ehemann (2005-2014), der britische Sänger Seal (60), ist ebenfalls Musiker. Und auch sie selbst hat schon Musik gemacht. Zuletzt erschien die Single "Chai Tea With Heidi" (2022), eine Kooperation mit Snoop Dogg & WeddingCake. Ihre Weihnachtsingle "Wonderland" wurde 2006 erstmals veröffentlicht.