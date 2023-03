Helen Mirren hat bei einem Fototermin in Rom alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin bezauberte in einem frühlingshaften Look.

Helen Mirren (77) hat am vergangenen Donnerstag ihren Film "Shazam! 2: Fury of the Gods" (Kinostart: 16. März 2023) in Rom vorgestellt. Bei einem Photocall trug die britische Schauspielerin ein pinkes Midikleid, das durch sein frühlingshaftes Muster mit gelben und weißen Blüten zum Blickfang wurde.

Dazu kombinierte sie, wohl auch um sich an die Temperaturen anzupassen, einen beigefarbenen, langen Mantel. Ihre Haare trug Mirren offen und in leichten Wellen über die Schultern und komplettierte das Styling mit einem rosafarbenen Haarreif. Türkisfarbene Ohrhänger und schwarze Pumps komplettierten den Look.

Diese Rolle verkörpert Helen Mirren in "Shazam! Fury of the Gods"

Helen Mirren spielt in "Shazam! Fury of the Gods" von Regisseur David F. Sandberg (42) die bösartige Hespera, eine Tochter von Atlas. Der Film ist die Fortsetzung von "Shazam!" aus dem Jahr 2019. Neben Mirren sind unter anderem Zachary Levi (42), Asher Angel (20), Rachel Zegler (21) und Lucy Liu (54) mit dabei.

Billy Batson (Angel) alias Superheld Shazam (Levi) muss sich im zweiten Teil zusammen mit seinen ebenfalls mit Superkräften ausgestatteten Pflegegeschwistern gegen die Titanen-Töchter Hespera (Mirren), Kalypso (Liu) und deren jüngerer Schwester (Zegler) stellen. Das Drehbuch stammt von Henry Gayden (43, "Shazam!").