Jennifer Hudson hat bei den 50. Daytime Emmy Awards in Los Angeles für ein modisches Highlight gesorgt. Die Sängerin kam im goldenen Glamour-Look auf den roten Teppich.

Jennifer Hudson (42) hat am Freitagabend bei den 50. Daytime Emmy Awards in Los Angeles für viel Glamour auf dem roten Teppich gesorgt. Die Sängerin meisterte das Blitzlichtgewitter in einem goldenen, figurbetonten Paillettenkleid mit zarten Spaghettiträgern. Dazu trug sie beige, spitze Wildlederpumps.

Ein silber funkelendes Collier und dazu passende Hängeohrringe sowie Fingerringe sorgten für zusätzlichen Glamour. Ihre schulterlangen Haare stylte sie zu leichten Wellen. Beim Make-up setzte Hudson auf ebenfalls glitzernden Lidschatten, einen schwarzen Lidstrich und nudefarbenen Lipgloss.

Die 50. Daytime Emmy Awards

Jedes Jahr wird der Daytime Emmy Award vergeben. In der Regel findet die Preisverleihung immer in Mai oder Juni statt. Wegen des Hollywood-Streiks wurde das Event dieses Jahr in den Dezember verschoben. Der Fernsehpreis der National Academy of Television Arts and Sciences zeichnet die besten TV-Sendungen im US-amerikanischen Fernsehprogramm aus, die außerhalb der Hauptsendezeit ausgestrahlt werden.

Neben Jennifer Hudson waren dieses Jahr auch Stars wie Sherri Shepherd (56) und Susan Lucci (76) dabei. Ausgezeichnet wurden unter anderem die Serie "General Hospital" und "The Kelly Clarkson Show".