Viele Mütter kennen das Gefühl der körperlichen Unsicherheit nach einer Geburt. So auch Jennifer Lopez, die nun verriet, wer und was ihr aus diesem Tief geholfen hatte, nachdem sie 2008 ihre Zwillinge zur Welt brachte.

Jennifer Lopez (54) hat ganz offen über ihre Probleme mit ihrem Körper nach der Geburt ihrer Zwillinge im Jahr 2008 gesprochen. Wie das Online-Portal "E! News" berichtet, überreichte die Schauspielerin und Musikerin in Los Angeles ihrer eigenen Fitness-Trainerin Tracy Anderson (48) den "Outstanding Achievement in Fitness"-Preis bei den Daytime Beauty Awards und hielt dabei eine Laudatio.

Anderson sei es gewesen, die sie im Jahr 2008 nach der Geburt von Maximilian David Muniz und Emme Maribel Muniz (beide 15) motivierte, sich wieder besser in ihrem Körper zu fühlen. "Ich habe in letzter Zeit viel über mich nachgedacht und die vergangenen Versionen von mir selbst überprüft, um mein jetziges Ich voll und ganz anzunehmen", sagte Lopez sehr selbstreflektiert auf der Bühne. Sie erinnere sich daran, wie Tracy sie damals "inspiriert und ermutigt" habe, jede Version ihres Körpers zu feiern, während ihr Leben und ihre Bedürfnisse sich schlagartig verändert hätten.

So half ihr ihre Fitness-Trainerin nach der Geburt der Zwillinge

"Ich lernte Tracy gleich nach der Geburt meiner Zwillinge kennen. Ich rief sie zu einer Zeit an, in der ich mich unsicher fühlte und mich fragte, ob ich jemals wieder so werden würde, wie ich vorher war - wie die meisten frisch gebackenen Mütter nach der Geburt", sagte Lopez weiter. Die Zeit mit Anderson sei für sie sehr entscheidend gewesen. Sie habe ihr geholfen, ihr neues Ich anzunehmen und dabei gleichzeitig zu erkennen, dass sie stärker als je zuvor sein könne.

Lopez heiratete 2004 den Sänger Marc Anthony (55), der bürgerlich Marco Antonio Muniz heißt. Rund vier Jahre später brachte sie die gemeinsamen Zwillinge zur Welt. Nach der Trennung im Jahr 2011 heiratete sie 2022 den US-Schauspieler Ben Affleck (51), mit dem sie bereits vor ihrer Beziehung mit Anthony verlobt war. Für Lopez ist dies bereits die vierte Ehe.