Vor 30 Jahren durfte Kate Beckinsale erstmals die Stufen der Filmfestspiele von Cannes betreten. Doch dieser Moment ist für sie auch mit der Erinnerung an einen Fashion-Fauxpas verbunden, vor dem sie unter anderem Keanu Reeves bewahrte.

Vor 30 Jahren hätte Kate Beckinsale (49) auf den prestigeträchtigen Stufen von Cannes beinahe einen Fashion-Fauxpas erlebt - wären da nicht ihre Kollegen Keanu Reeves (58) und Robert Sean Leonard (54) gewesen. Bei der Premiere von "Viel Lärm um nichts" im Jahr 1993 seien die beiden Stars ihre "absoluten Legenden" gewesen. Auf Instagram postete Beckinsale ein Bild von dem Moment, in dem sie nur knapp einem peinlichen Missgeschick entkommen ist.

"Er klappte hoch wie ein Rollo"

In dem Kommentar zum Foto, das sie bei den 46. Filmfestspielen von Cannes zwischen Reeves und Leonard zeigt, erinnert sie sich an den peinlichen Moment zurück: "Ich hatte den Body in einem Flughafen-Geschäft gekauft und als ich ins Auto stieg, um mit Denzel und Pauletta Washington zur Premiere zu fahren, öffneten sich alle Druckknöpfe im Schritt und er klappte hoch wie ein Rollo." Sie habe es in diesem Moment nicht für angebracht gehalten, sich darum zu kümmern, während sie zusammen mit den anderen im Auto gesessen sei: "Also geriet ich einfach leise in Panik."

Beckinsale hielt vorne fest, die anderen beiden hinten

Mit offenem Body habe sie "den größten roten Teppich meines Lebens" betreten und dort Keanu Reeves und Robert Sean Leonard zugeflüstert, was passiert sei. "Auf diesem Bild halte ich den vorderen Zwickel fest, die beiden halten den hinteren Zwickel", beschreibt Beckinsale 30 Jahre später die absurde Situation. Bei einem Zwickel handelt es sich um einen Stoffeinsatz im Schritt. Reeves und Leonard seien in diesem Moment "absolute Legenden" gewesen, die das Wort "Zwickel" wahrscheinlich noch nie vorher gehört hätten - "aber beide sprangen ein, um mich zu retten, ohne Fragen zu stellen".

Anlass für die Erinnerung an diesen Mode-Fauxpas war Kate Beckinsales aktueller Auftritt bei den Filmfestspielen von Cannes. Am Montag besuchte sie in einem aufregenden pastellgrünen Kleid von Zuhair Murad (51) die Premiere des französischen Dramas "Pot au Feu". Auf Instagram postete sie ein Foto von ihrem Look und schrieb dazu: "Ich erinnere mich an mein erstes Mal auf diesen Stufen vor 30 Jahren, in abgewetzten Dr.-Martens-Schuhen mit Stahlkappen."