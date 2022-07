Leger und elegant zugleich: Königin Letizia von Spanien trotzt der aktuellen Sommerhitze in Madrid mit einem luftig-leichten Midi-Kleid von Hugo Boss.

Königin Letizia (49) von Spanien weiß sich auch bei den derzeit hohen Temperaturen elegant in Szene zu setzen. Bei einer Audienz im Zarzuela-Palast in Madrid warf sich die Ehefrau von König Felipe VI. (54) am Freitag in ein luftiges, weißes Midi-Kleid von Hugo Boss, das umgerechnet etwa 450 Euro kostet. Auf die Marke setzt die Monarchin bekanntlich gerne, wenn es um ihre Garderobe geht.

Die elegante Sommerrobe bestach vor allem durch ihre feinen, schwarzen Blumenprints sowie durch einen zarten Taillengürtel. Dazu wählte Letizia ein paar weiße Espadrilles mit Keilabsatz, goldene Kreolen sowie einen goldenen Statement-Ring. Ihre brünetten Haare trug sie glatt und offen. Ein natürliches Make-up mit leichtem Lipgloss, schwarzem Eyeliner und braunem Lidschatten machten den Look komplett.