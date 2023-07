Was ist echt, was nicht? Kylie Jenner will nicht die Hilfe plastischer Chirurgen in Anspruch genommen haben.

Make-up-Milliardärin Kylie Jenner hat immer wieder aufkeimende Kritik an ihrem Aussehen zurückgewiesen. In der neuesten Folge der "Kardashians" bestreitet sie, ihr ganzes Gesicht in die Hände plastischer Chirurgen gelegt zu haben.