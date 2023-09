Von Kopf bis Fuß in Rot: Kylie Jenner hat als Lady in Red bei der Fashion Week in Paris alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie besuchte am Mittwoch die Show von Acne Studios.

Was für ein Hingucker: Kylie Jenner (26) hat am Mittwoch mit ihrem Outfit bei der Fashion Week in Paris alle Blicke auf sich gezogen. Als Lady in Red erschien die Influencerin bei der Modenschau von Acne Studios, wo sie in einem hautengen und bodenlangen Kleid mit langen Ärmeln und Volant-Saumen in der ersten Reihe Platz genommen hat. Sie stach allerdings nicht nur wegen der knallroten Farbe aus der Menge heraus.

Jenner trug zu ihrem farbenfrohen, aber sonst eher schlichten Outfit noch eine dunkle XXL-Statement-Sonnenbrille. Ihre brünetten Haare stylte sie glatt, wodurch ihr kurzer Pony gut zur Geltung kam. Unter ihrem roten Kleid trug die 26-Jährige ein paar spitze Pumps - ebenfalls in Rot. Beim Make-up setzte sie auf dunkelroten Lippenstift.

Auch ein deutscher Star war dort

In der Front Row verfolgte Jenner die Models auf dem Laufsteg, die die neue Frühjahrskollektion von Acne Studios präsentierten. Immer wieder zückte sie ihr Smartphone, um Fotos von den Kreationen zu schießen.

Neben dem Reality-Star war auch die deutsche Fashion-Bloggerin Leonie Hanne (35) bei der Modenschau anwesend. Sie ließ sich in einem durchsichtigen Seidenkleid in Olivgrün von den Fotografen ablichten. Darunter blitzte schwarze Unterwäsche hervor. Silberner Schmuck, farblich passende Pumps und eine dunkelbraune Lederhandtasche machten den Look komplett.

Ohne Timothée Chalamet

Wer bei der Veranstaltung jedoch fehlte, war Schauspieler Timothée Chalamet (27), mit dem Kylie Jenner aktuell liiert ist. Die beiden gaben erst Anfang September ihr Debüt als Liebespaar bei den US Open, nachdem zuvor wochenlang Gerüchte um eine Liaison kursierten. Bei dem Tennis-Event turtelten sie auf der Tribüne in aller Öffentlichkeit herum, was beinahe vollständig von den Sportereignissen abgelenkt hatte.

Die Pariser Modewoche geht noch bis zum 3. Oktober.