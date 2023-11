Sie bieten nicht nur Wärme an kalten Tagen, sondern auch zeitlose Eleganz: Diesen Winter sind lange braune Mäntel ein absolutes Must-have im Kleiderschrank. So lässt sich der Trend in den persönlichen Stil integrieren.

Was wärmt bei kalten herbstlichen oder winterlichen Temperaturen besser als ein kuscheliger Mantel? Dieses Jahr gehören lange Mäntel in warmen Brauntönen in jede gut sortierte Garderobe. Egal aus welchem Material der Mantel gefertigt ist, Hauptsache sein Saum reicht bis etwa zur Mitte der Waden und seine Farbe bewegt sich im Spektrum von warmem Schokoladenbraun bis hin zu einem hellen Karamellbraun.

In dieser Saison liegt der Fokus auf warmen Brauntönen, die nicht nur Gemütlichkeit verströmen, sondern auch eine zeitlose Eleganz ausstrahlen. Braun, in all seinen Nuancen, von Schokoladen-farbig bis hin zu erdigen Tönen, verleiht jedem Outfit eine natürliche Wärme und passt perfekt zur herbstlichen Farbpalette. Der richtige Wintermantel in einem warmen Braunton ist daher nicht nur funktional, sondern auch ein stilvolles Statement. Hier sind einige Tipps, wie man diesen Trend gekonnt in die eigene Garderobe integriert:

Von luxuriöser Eleganz bis Cozy Chic

Am besten probiert man vor dem Kauf Mäntel in verschiedenen Brauntönen, um den perfekten Ton für den eigenen Hauttyp und den persönlichen Stil zu finden. Ein tiefes Schokoladenbraun kann einen luxuriösen Akzent setzen, während hellere Karamelltöne eine weichere Note verleihen.

Um einen Mantel optimal als Wärmespender bei tiefen Temperaturen zu nutzen, sollte man beim Styling auf Layering setzen. In Kombination mit einem Pulli, einem stylischen Cardigan oder einem Schal in passender Farbe, entsteht schnell ein interessanter Look, der vor allem warm hält. Mithilfe von Accessoires wie Handschuhen oder einem Ledergürtel in einem zum braunen Mantel passenden Ton können weitere Akzente gesetzt werden.

Zudem kann man beim Styling des Mantels mit verschiedenen Materialien spielen, um den Look abwechslungsreicher zu gestalten. Das verleiht dem Outfit Textur: Ein Wollmantel in Kombination mit Lederhandschuhen oder einem Schal aus Kaschmir schafft zum Beispiel einen eleganten Kontrast. Beim Mantel sollte man zudem auf einen klassischen Schnitt achten, der sich zeitlos und vielseitig kombinieren lässt. Besonders angesagt sind diesen Herbst und Winter taillierte Trenchcoats aus Wolle.