Shakira hat auf dem roten Teppich der Latin Grammy Awards mit einem gewagten Outfit in Schwarz-Gold für Aufsehen gesorgt. Vor allem das Oberteil hatte es in sich.

Mit diesem Outfit könnte Shakira (46) auch in jedem Superheldinnen-Film mitspielen: Bei den Latin Grammy Awards 2023 im spanischen Sevilla sorgte die kolumbianische Sängerin mit einem schwarz-goldenen Zweiteiler von Harris Reed auf dem roten Teppich für Aufsehen. Das Korsett-Oberteil wirkte wie ein Brustpanzer aus Gold und hob sich vom schwarzen Samtrock ab, dessen weicher, fließender Stoff in einer Schleppe auslief.

Cut-outs sorgten bei dem Look dafür, dass die Hüften der Sängerin zum Vorschein kamen. Der Rock hatte zudem einen hohen Beinschlitz, der auch die goldenen, offenen Plateau-Pumps in Szene setzte. Shakira trug ihr Haar offen und zu Wellen gestylt. Accessoires und Make-up hielt sie dezent, sodass ihr extravagantes Outfit im Vordergrund stand.

Shakira gewinnt drei Trophäen

Shakira, die im Laufe des Abends offenbar mehrfach ihr Outfit wechselte, war bei der Veranstaltung für sieben Preise nominiert und holte am Ende drei der Trophäen. Sie trat zudem mit ihrem Song "Acróstico" auf.

In den vergangenen Monaten machte sie aber nicht nur mit ihren musikalischen Erfolgen Schlagzeilen. Die Sängerin soll Ärger mit den spanischen Steuerbehörden haben. Sie hat jedoch wiederholt jegliches Fehlverhalten bestritten und die Vorwürfe zurückgewiesen.

Shakira lebte in Spanien

Shakira lebte mit ihrem Ex-Partner, dem ehemaligen Fußballspieler Gerard Piqué (36), zusammen in Barcelona. Die beiden hatten sich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied "Waka Waka (This Time for Africa)" kennengelernt, dem offiziellen Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Wenig später kamen sie zusammen und galten elf Jahre als eines der großen Power-Paare der Sport- und Entertainment-Welt. Anfang 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt, das zweite Söhnchen Sasha folgte Anfang 2015. 2022 trennte sich das Paar. Shakira verarbeitete das vor allem mit ihrer Musik.