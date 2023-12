Leighton Meester liegt mit ihrer Rosen-Applikation am Kleid voll im Trend. Bei einer "Winter Wonderland Holiday Party" von Amazon Prime Video überzeugte sie auf dem roten Teppich mit einem roten Kleid aus Satin.

Als "Lady in Red" strahlte Leighton Meester (37) mit ihrem besonderen Satinkleid im Blitzlichtgewitter um die Wette. Zur "Winter Wonderland Holiday Party" von Amazon Prime Video und Freevee erschien die Schauspielerin in einem tief ausgeschnittenen, roten Kleid mit großer Rosen-Applikation unterhalb des Dekolletés. Damit liegt die 37-Jährige voll im Trend, denn Blumen-Details an Kleidern und Co. waren in diesem Jahr der Hingucker schlechthin.

Weihnachtlicher Look

Das rote Kleid kombinierte die Schauspielerin mit einer weißen Satin-Clutch und funkelnden, unaufdringlichen Ohrringen in Silber. Damit erschuf Leighton Meester einen weihnachtlichen Look, der gut in das Ambiente mit Weihnachtsbaum und Geschenken passte. Die eher unauffälligen schwarzen Heels der 37-Jährigen und ihr dezenter Nagellack stahlen dem Kleid nicht die Show - ein rundum gelungener und eleganter Auftritt.

Die in Texas geborene Schauspielerin ist seit 2014 mit ihrem Schauspielkollegen Adam Brody (43) verheiratet. Große Bekanntheit erlangte sie zwischen 2007 und 2012 neben Blake Lively (36) in der US-Serie "Gossip Girl". Zuletzt war sie unter anderem in der Sitcom "How I Met Your Father" zu sehen. Zudem ist Leighton Meester als Sängerin und Songwriterin tätig. Ihre erste Single "Somebody to Love" veröffentlichte sie gemeinsam mit dem Sänger Robin Thicke (46) im Jahr 2009.