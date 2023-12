Den Winter verbringen wir dieses Jahr nicht in schlichter, sondern glamouröser Kleidung. Pullover mit glitzerndem Material sind gerade der Hit. Aber auch schillernde Blazer und Blusen haben es Fashionistas angetan.

Strickpullover, Blazer, Blusen, Kleider und auch Hosen kommen diesen Winter wortwörtlich in neuem Glanz daher. Die Designer setzen jetzt vermehrt auf glitzernde Stoffe und Materialien und stimmen so bereits auf die Weihnachtsfeiertage und natürlich Silvester ein. Die It-Pieces sind aber nicht nur bei feierlichen Anlässen angemessen, sondern lassen sich auch in den Alltag integrieren. Modische Beispiele liefern Promis wie Fashion-Influencerin Chiara Ferragni (36) oder Schauspielerin Cheyenne Pahde (29).

Ideal für Alltag und Büro

Ferragni zeigte auf Instagram unlängst ein stylisches und bürotaugliches Ensemble aus glitzerndem Langarmshirt in Anthrazit und schwarzer Anzughose. Dazu trug sie klobige Loafer mit weißen Socken und eine fliederfarbene Umhängetasche von Gucci. Der perfekte Winterlook mit einem Hauch von Glamour.

Moderatorin Sylvie Meis (45) hat es sich in Sachen Styling einfach gemacht. Zum schwarzen Ton-in-Ton-Look, bestehend aus enger Jeans, schwarzen Langarmshirt, Gürtel und silbernem Schmuck, wählte sie einen ebenfalls dunklen Blazer aus glitzerndem Stoff von Chanel. Kragen und Ärmel waren zudem mit silbernen Details versehen, was für zusätzlichen Glamour sorgte.

Der Party-Look

Schauspielerin Cheyenne Pahde präsentierte ihren Instagram-Followern unlängst den perfekten Party-Look mit dem Glamour-Trend. Zu schwarzer High-Waist-Jeans und ebenfalls schwarzen Blazer kombinierte sie ein silbernes Netz-Oberteil, unter dem sie ein schwarzes Crop-Top trug. Dazu setzte Pahde auf Smokey-Eyes, ihre blonden Haare trug sie glatt und offen. Perfekt für Partys oder Silvester.

Wer sich an den schillernden Trend erst noch herantasten möchte, kann zunächst auch auf glitzernde Accessoires setzen, etwa Mütze, Tasche oder Socken. Auch mit glitzernden Ohrringen kann man nichts falsch machen. Insgesamt sollte das Outfit dazu aber nicht zu leger oder sportlich ausfallen.