Die Hose soll bequem und elegant zugleich sein? Dann ist diese Jeans das perfekte It-Piece für das tägliche Business-Outfit im Büro.

Der diesjährige Baggy-Jeans-Trend dürfte Fashion-Liebhaberinnen bereits bekannt sein. Aber zugegeben: Für einen Tag im Büro sind diese nicht immer die richtige Wahl. Die Paperbag-Jeans hingegen kommt durch ihren extravaganten und taillierten Schnitt deutlich schicker daher.

Einen perfekte Office-Look präsentiert etwa Fashion-Bloggerin Jeanette Madsen auf Instagram. Ihre dunkelgraue Paperbag-Jeans passt perfekt zu ihrem engen, weißen Top und dem braunen Oversize-Blazer mit Karomuster. Eine kleine Henkeltasche in Weiß und Braun und ebenfalls hellbraune Pumps runden das Outfit ab.

Paperbag-Jeans mit Gürtel aufwerten

Oft sind die Paperbag-Jeans auch mit passendem Denim-Gürtel zu finden. Das sorgt optisch für eine noch schmalere Taille und lenkt den Blick zusätzlich auf die Körpermitte. Andere greifen hingegen auch zum schwarzen oder braunen Ledergürtel.

Fashion-Model Vilma Bergenheim zum Beispiel kombiniert auf Instagram eine hellblaue Paperbag-Jeans mit einem engen One-Shoulder-Top in Schwarz und setzt zusätzlich auf einen schwarzen Gürtel. Auch Handtasche und FlipFlop wählte die Bloggerin in Schwarz - ein Look, der lässig und elegant zugleich ist.