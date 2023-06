Auch mit Kleid und Rock lässt es sich im Sommer problemlos Fahrrad fahren. Wie? Das sind die besten Tipps und Tricks für Fashion- und Radliebhaberinnen.

Fashionistas lieben lange Maxikleider, kurze Röcke und weite Hosen im Sommer. Das Fahrrad muss dann allerdings oft stehen bleiben. Denn wer hat schon Lust auf einen unglücklichen Marilyn-Monroe-Moment oder die mit Öl verschmierte Hose aus der Fahrradkette zu befreien? Mit einigen Tipps und Tricks steht der Fahrradfahrt trotz Sommeroutfit allerdings nichts mehr im Weg.

Bei langen Kleidern zum Münzentrick greifen

Eine große Münze (50 Cent oder 1 Euro) und ein Haargummi machen lange Röcke und Kleider im Handumdrehen fahrradsicher. Einfach den hinteren Rocksaum durch die Beine zum vorderen ziehen, die Münze in den Stoff geben und anschließend beide Teile mit dem Gummi zusammenbinden. Der Rock ist dadurch fixiert und beschwert, sodass er durch den Fahrtwind nicht mehr nach oben weht. Ein Tipp: Wer keine Falten riskieren möchte, kann die Stoffe auch mit einer Sicherheitsnadel verbinden.

Unter kurzen Röcken eine Radlerhose tragen

Bei kurzen Röcken lässt sich der Münzen-Trick nur schwer anwenden. Daher empfiehlt es sich, eine kurze Leggings oder eine Radlerhose beim Fahrradfahren darunter zu tragen. So bleibt Frau trotz Windböe angezogen und die Oberschenkel scheuern nicht am Fahrradsattel. Die praktischen Pants gibt es inzwischen in den verschiedensten Farben zu kaufen, im Idealfall passend zum Outfit. Die Radlerhose verhindert außerdem, dass die Innenseiten der Oberschenkel aneinander reiben und wund werden. Am Zielort angekommen, kann man das Unterteil einfach ausziehen.

Achtung Fahrradkette bei weiten Hosen

Auch weite Marlenehosen oder Culottes erschweren die Fahrt auf dem Rad. Die Stoffe geraten schnell in die Fahrradkette, was sogar Unfälle verursachen kann. Außerdem wird die Kleidung dadurch beschädigt oder bekommt hartnäckige Ölflecken. Ein Kettenschutz kann hier die Lösung sein. Diesen kann man sich in jedem Fahrradladen montieren lassen. Wenn es aber schnell gehen muss, helfen zwei Haargummis. Mit diesen einfach das jeweilige Hosenbein zusammenfassen und fixieren. Der einzige Nachteil: Je nach Stoff können Falten entstehen.

Alternativ kann man zum Fahren auch auf ein praktisches Sportoutfit setzen und das Kleid später im Büro anziehen oder statt auf das Fahrrad lieber auf einen Roller oder E-Scooter steigen.