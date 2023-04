Königin Máxima besuchte die Milan Design Week in einem gewagten Mantel. Der beige Trenchcoat war mit goldeingefassten Cut-outs übersäht.

Königin Máxima der Niederlande (51) setzte am Dienstag in Mailand, Italien, ein gewagtes modisches Statement in einem beigen Designer-Trenchcoat mit unzähligen goldeingefassten Cut-outs von Claes Iversen Pazia aus der Kollektion 2019.

Ihren eigenwilligen Look vervollständigte sie mit einer bodenlangen, leuchtend blauen Marlenehose, zu der sie nudefarbene Ferragamo-Lederschuhe kombinierte. Dazu trug sie eine goldene "Evil Eye"-Clutch von Begüm Khan und eine Cartier-Sonnenbrille.

Posieren mit Designern

Im Rahmen der Design Week 2023 genoss die dreifache Mutter und Ehefrau von König Willem-Alexander (56) einen Spaziergang im Parco della Musica vor dem Bosco Verticale Gebäude. Wie unter anderem "Mail Online" zeigt, posierte sie dabei für eine Reihe von Schnappschüssen mit Petra Blaisse, der Architektin des Parco della Musica, und Stefano Boeri, dem Designer des Wolkenkratzers Bosco Verticale.