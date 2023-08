Bei Jada Pinkett Smith wachsen die Haare wieder gleichmäßig: Die Frau von Will Smith kämpft seit Jahren gegen kreisrunden Haarausfall und zeigt nun stolz, dass sie inzwischen wieder eine schicke Kurzhaarfrisur trägt.

Jada Pinkett Smith (51) freut sich, dass ihre Haare zurückkehren. Die Frau von Hollywoodstar Will Smith (54) teilte am Montag (7. August) zwei Selfies auf ihrer Instagram-Seite, die sie früher mit Glatze und jetzt mit kurzen, blondierten Haaren zeigen. Die Moderatorin leidet seit Jahren an Alopecia areata, kreisrundem Haarausfall.

Sie trägt jetzt kurze, blonde Haare

Zu ihrem Instagram-Posting schrieb sie: "Diese Haare hier verhalten sich, als würden sie versuchen, zurückzukommen." Als Beleg ihres neuen Haarwuchses postete sie zwei Bilder. Das mit der rasierten Glatze sei aus der Vergangenheit, betonte sie. Das zweite Bild, das sie mit kurzen, kräftigen Haaren zeigt, sei die Gegenwart. Weiter schrieb die Schauspielerin und Moderatorin: "Ich habe immer noch ein paar Problemstellen, aber - wir werden sehen."

2018 enthüllte sie ihre Krankheit

Pinkett Smith sprach erstmals im Jahr 2018 in einer Folge ihrer Talkshow "Red Table Talk" über ihren Haarausfall: "Viele Leute haben gefragt, warum ich Turbane trage. Nun, ich habe nicht darüber gesprochen. Es ist nicht einfach, darüber zu reden, aber ich werde darüber reden." Dann schilderte sie: "Eines Tages stand ich unter der Dusche und hatte eine Handvoll Haare in meinen Händen und dachte nur: 'Oh mein Gott, werde ich bald eine Glatze haben?'" Es sei einer dieser Momente in ihrem Leben gewesen, "wo ich buchstäblich vor Angst zitterte". Wegen des kreisrunden Haarausfalls rasiere sie sich immer eine Glatze. "Meine Haare waren ein großer Teil von mir", ergänzte sie. "Die Pflege meiner Haare war ein wunderschönes Ritual." Eines Tages sei ihr der Gedanke gekommen, dass sie womöglich nie wieder die Wahl habe, ob sie Haare tragen könne oder nicht.

Wie sehr das Thema sie und die ganze Familie belastet, wurde bei der Oscarverleihung 2022 deutlich. Nachdem Moderator Chris Rock (58) auf der Bühne über Pinkett Smiths Glatze gescherzt hatte, sprang Will Smith auf und ohrfeigte ihn mitten während der Gala.