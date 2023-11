Lammfellwesten kommen diesen Herbst groß raus. Mode-Bloggerinnen zeigen, wie man das It-Piece gekonnt in Szene setzt.

Neben den vielgesehenen Lammfelljacken hat es diesen Herbst auch die ärmellose Variante in die Mode-Trends geschafft. Shearling-Westen halten uns an kühleren Tagen ebenso warm und sehen noch dazu super stylisch und lässig aus. Kombinieren lassen sie sich sowohl mit Strickkleid als auch mit lässiger Jeans und Hoodie.

Eine Weste , zwei Styles

Erstere Kombination zeigt uns etwa Mode-Bloggerin Carmen Kroll alias Carmushka auf Instagram. Zum weiten und fast bodenlangen Strickkleid in Beige stylte sie eine Oversize-Lammfellweste in Hellbraun, mit dunkelbraunen Schnallen und hellem Fellkragen. Klobige Chelsea-Boots in Beige machten das trendige Outfit komplett. Ihre blonden Haare mit Curtain-Bang-Schnitt ließ sie glatt und offen. Alternativ matchen zu dem Look auch dunkelbraune Loafer und eine farblich passende Crossover-Tasche.

Zur gleichen Weste griff etwa auch Fashion-Influencerin Elizabeth Guerrero, die auf ihrem Instagram-Account aber eine andere Styling-Variante präsentiert. Sie setzte auf eine dunkelgraue Wide-Leg-Jeans und einen weißen Oversize-Pullover. Dazu trug sie die gerade ebenfalls angesagten Pantoffeln mit weißem Lammfellimitat. Ihre Nägel bekamen einen dunkelroten Farbanstrich, die Haare stylte sie zum geflochtenen Zopf. Dazu wählte sie außerdem goldene Ohrringe.

Auch Teddy-Westen im Trend

Neben den Lammfellwesten sind Westen aus Teddyfell angesagt, vor allem in Beige- und Brauntönen, aber auch in Schwarz. Die Schnitte fallen hier völlig unterschiedlich aus, so gibt es diese in Knielänge, cropped oder in regular.

So vielseitig kombinierbar

Unter die Westen passen Langarmshirts, Rollkragenpullover oder Blusen zumeist am besten, kombiniert mit Jeans, weiter oder normaler Anzughose oder einem Rock. Angesagt sind etwa Lederröcke in Midilänge oder kurze Hosenröcke - natürlich mit Strumpfhose.