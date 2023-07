Bei der Premiere ihrer neuen Thriller-Serie "Special Ops: Lioness" hat Hauptdarstellerin und Produzentin Nicole Kidman in einem gewagten Abendkleid die Blicke auf sich gezogen.

Hollywood-Star Nicole Kidman (56) hat bei der Premiere von "Special Ops: Lioness" in der Tate Britain in London alle Blicke auf sich gezogen. Die Hauptdarstellerin der neuen Thriller-Serie des Streamingdienstes Paramount+ zeigte sich auf dem roten Teppich in einem schwarzen Abendkleid mit gewagten Cut-outs, die ihre trainierte Figur betonten.

Das schwarze Neckholder-Kleid war bodenlang und setzte durch den Ausschnitt vor allem die Bauchmuskeln der 56-Jährigen in Szene. Im Dekolleté war das Kleid mit einer schwarzen Chiffon-Blume verziert. Das Abendkleid aus dem Haus Saint Laurent hatte Kidman mit transparenten Abendhandschuhen sowie filigranen Riemchen-High-Heels kombiniert. Dezentes Make-up sowie ein schlichter Pferdeschwanz rundeten das glamouröse Outfit ab.

Darum dreht sich die neue Serie "Special Ops: Lioness"

Paramount+ präsentiert mit "Special Ops: Lioness" eine neue Agentenserie mit Topbesetzung. In den Hauptrollen sind Zoe Saldana (45) und Nicole Kidman zu sehen. Saldana trainiert die junge Marine-Soldatin Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira, 31), die sich in einer gefährlichen Mission mit der Tochter eines Terroristen anfreunden soll. Mit dieser nervenaufreibenden Aktion will die CIA einen Terroristenring zerschlagen.

Gelingt den Frauen dieses heikle Vorhaben? Das gibt es ab dem 23. Juli 2023 zu sehen. Kidman fungiert nicht nur als eine der Hauptdarstellerinnen, sondern auch als Produzentin der Serie.