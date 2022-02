Hollywood-Star Nicole Kidman sorgt auf dem Cover der "Vanity Fair" für Aufregung. Die 54-jährige Schauspielerin ist darauf im Schulmädchen-Look abgebildet.

Die australische Schauspielerin Nicole Kidman (54) ziert die Hollywood-Ausgabe, die das Magazin "Vanity Fair" jedes Jahr anlässlich der Oscarverleihung zur Feier der Nominierten veröffentlicht. Für ihre Rolle als Lucille Ball im Biopic "Being the Ricardos" (2021, Amazon Prime Video) ist sie zum insgesamt fünften Mal für einen Goldjungen nominiert. Den für "The Hours: Von Ewigkeit zu Ewigkeit" (2003) konnte sie als beste Hauptdarstellerin gewinnen.

Auf dem Magazin-Cover trägt die 54-Jährige einen grau-weißen Zweiteiler - Bustier und Röckchen -, dazu Kniestrümpfe und Collegeschuhe. Ihr Outfit erinnert an eine besonders knappe Version einer Schulmädchenuniform. Und genau das stößt den Fans auch sauer auf. Unter dem Post des Covers auf der Instagram-Seite des Magazins überschlagen sich die Followerinnen und Follower mit Kritik.

Wurde sie in das Outfit gezwungen?

"Okay, aber wer hat sie in dieses Outfit gesteckt?", ist dort unter anderem zu lesen. "Seltsam und überholt", lautet ein anderer Kommentar. Eine weitere Followerin wird konkreter: "Theoretisch ist es nicht altmodisch, da es neu von Miu Miu ist und jeder Blogger es als neuesten Trend trägt, aber sie sieht darin befremdlich aus und es passt überhaupt nicht zu ihrem Stil". "Lasst sie ihre Klasse und Würde behalten", fordert eine weitere Userin. "Das Styling gibt einem das Gefühl, dass sie sich mit ihrem Alter unwohl fühlt", fasst eine andere Nutzerin zusammen.

Diskutiert wird unter anderem, ob die Schauspielerin wohl Einfluss auf das Styling, für das die britische Stylistin Katie Grand verantwortlich ist, nehmen durfte. Während die einen das verneinen, schreibt dieser User: "Auch ich weiß nicht, was bei diesem Shooting passiert ist, aber ich bezweifle, dass jemand von ihrem Format gezwungen wird, für ein Fotoshooting irgendetwas zu tragen."

Doch auch die Gesamtinszenierung des Covers durch das italienische Künstler-Duo Maurizio Cattelan und Pierpaolo Ferrari, kommt nicht gut an. Zu viel Photoshop, so die Meinung der Fans. "Es sieht aus, als hätten sie ihren Kopf auf den Körper eines Teenagers gesetzt", lautet die Kritik. Was die Künstler wohl eigentlich illustrieren wollten, liest sich im Text zum Instagram-Post so: "Nach 40 Jahren Schauspielerei in mehr als 80 Film- und Fernsehprojekten sagt Kidman, sie gehe an jede Rolle heran, als käme sie frisch aus dem Schauspielunterricht."

Die Oscarverleihung findet am 27. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt.