Von oben bis unten in Schwarz gekleidet, dennoch fallen sie auf: Norman Reedus und Diane Kruger haben bei der Modenschau von Saint Laurent in Paris einen stylischen Pärchenauftritt hingelegt.

Das nächste prominente Paar auf der Fashion Week in Paris: Auch Norman Reedus (54) und Diane Kruger (47) gaben sich am Dienstag (26. September) die Ehre und besuchten die Modenschau von Saint Laurent. In schwarzen Ton-in-Ton-Outfits nahmen der "The Walking Dead"-Star und die deutsche Schauspielerin in der ersten Reihe Platz.

Schwarzer Kunstfellmantel und gemustertes Hemd

Obwohl ihre Outfits durch und durch in Schwarztönen gehalten waren, stachen sie aus der Masse heraus. Kruger zeigte sich in einer extravaganten Kombination aus kniehohen Lackleder-Stiefeln und einem weiten Mantel aus Kunstfell. Ihre blonden Haare fasste sie zu einem glatten Dutt zusammen, ihre vordere Haarpartie stylte sie zu einer Wasserwelle. Dazu setzte sie auf eine dunkle, schmale Sonnenbrille und roten Lippenstift.

Reedus kam im schwarzen Anzug, zu dem er ein grau-weiß-gemustertes Hemd trug. Seine spitzen, schwarzen Anzugschuhe hatten einen kleinen Absatz. Die Haare trug er wie gewohnt offen.

Diane Kruger, die aus Niedersachsen stammt und in Hollywood Karriere machte, ist seit 2016 mit Norman Reedus zusammen. Ihre gemeinsame Tochter Nova Tennessee kam 2018 zur Welt. Von 1998 bis 2003 war Reedus mit dem dänischen Model Helena Christensen (54) liiert. Aus ihrer Beziehung stammt sein Sohn Mingus Lucien Reedus (23), der 1999 geboren wurde. Nach der Trennung blieben Reedus und Christensen aber gute Freunde.

Auch diese Stars waren bei Saint Laurent

Zusammen mit weiteren Star-Gästen wie Madonnas (65) Kindern Lourdes Leon (26) und Rocco Ritchie (23), Demi Moore (60), Zoë Kravitz (34), Charlotte Gainsbourg (52), Natalia Dyer (28), Amber Valletta (49) und Austin Butler (32) nahm das Paar die neue Frühjahrskollektion von Saint Laurent direkt aus der Front Row unter die Lupe. Die Pariser Modewoche geht noch bis zum 3. Oktober.