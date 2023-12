Was bringt uns das Beauty-Jahr 2024? In den Kosmetik- und Make-up-Trends zeichnet sich eine deutliche Entwicklung hin zu natürlicher Schönheit ab. Das erwartet uns die nächsten Monate.

Was kommt, was geht, was bleibt? Das Jahr 2024 steht kurz bevor und damit auch neue und alte Beauty-Trends. Mit Sicherheit werden uns im neuen Jahr wieder diverse TikTok-Trends bei der Schönheitspflege und beim Make-up überraschen. Einige Vorhersagen können wir aber bereits jetzt schon treffen: Das sind die schönsten Beauty-Trends, auf die wir uns die kommenden Monate freuen dürfen.

Peach Fuzz Blush

"Peach Fuzz" ist die Pantone Farbe des Jahres 2024 - und das spiegelt sich selbstverständlich auch in den Make-up-Trends wieder. Am liebsten verwenden wir den samtigen, sanften Pfirsichton in den kommenden Monaten als Rouge. Der helle Orange-Ton zaubert dabei einen gesunden, kraftvoll wirkenden Blush ins Gesicht und lässt unsere Apfelbäckchen strahlen.

Ombré Hair kommt zurück

Wer hätte es gedacht, aber knapp zehn Jahre später kehrt ein Haarfarben-Trend zurück, den vor einem Jahrzehnt fast jeder getragen hat: Ombré Hair. Ein vermeintlich herausgewachsener Haaransatz und immer heller werdende Haarspitzen sind wieder in. It-Girl Sofia Richie (25) präsentiert eine dezente Version des Looks bereits auf ihrem Instagram-Account.

Natürlich strahlende Haut

Stark übertriebenes Make-up-Contouring verabschiedet sich 2024 endgültig aus dem Beauty-Repertoire. Der Fokus beim Make-up liegt nun darauf die natürliche Schönheit der Haut hervorzuheben: Weniger ist dabei definitiv mehr - die Kosmetikbranche bringt immer mehr Produkte auf den Markt, die mithilfe von nachhaltigen und natürlichen Inhaltsstoffen ein strahlendes Hautbild erschaffen, das kein Make-up mehr für einen gesunden Glow braucht.

Nude Lips

Der Trend hin zu mehr Natürlichkeit in Sachen Kosmetik hat sich 2023 schon angebahnt. Auch bei den Lippen-Make-up steht 2024 die natürliche Schönheit im Fokus. Passend zu pfirsichfarbenen Apfelbäckchen betonen wir im neuen Jahr den Mund mit pflegendem Lippenbalm oder glossy-glänzendem Lipgloss. Eine reichhaltige Lippenpflege lässt die Lippen wohlgeformt und strahlend schön gepflegt aussehen. Natural Lips ist der angesagteste Lippenstift-Trend in den kommenden Monaten.

Blue Eye Make-up

And everything ist blue: Während die Haut und die Lippen in natürlicher Schönheit erstrahlen, darf es beim Augen-Make-up 2024 etwas extravaganter zugehen. Als Kontrast zu den warmen Pfirsichtönen auf den Wangen können wir beispielsweise mit den verschiedensten Blau-Tönen in Form von Mascara, Lidschatten oder Lidstrich experimentieren.

Von diesen Trends wollen wir uns 2024 verabschieden

Künstliche und unnatürlich wirkende Looks sollen 2024 der Vergangenheit angehörten: Daher verabschieden wir uns von Trends wie Bleached Brows a la Noah Cyrus (23) und Fake Freckles. Sowohl hell gebleichte Augenbrauen als auch aufgemalte Sommersprossen wollen wir im neuen Jahr nicht mehr in den Beauty-Trends sehen.