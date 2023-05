Kurze Hose, lange Wadenstrümpfe: Das klingt erstmal nicht nach einem aufsehenerregenden Look. Doch US-Schauspieler Pedro Pascal stellt auf der Met Gala unter Beweis, wie glamourös ein solches Outfit sein kann.

Kurze Hosen sind auf dem roten Teppich tabu? Wadenstrümpfe sind ziemlich unsexy? Nicht für Pedro Pascal (48). Der beliebte Schauspieler verfolgt seine ganz eigenen Styling-Regeln. Im Alltag trägt der "The Last of Us"-Star gerne ein knallig gelbes Vintage Lakers-T-Shirt in Kombination mit Retro-Strickwesten. Auf der diesjährigen Met Gala zu Ehren von Modezar Karl Lagerfeld (1933 - 2019) ließ er die lässigen Klamotten allerdings im Schrank und warf sich in ein Outfit mit viel Beinfreiheit.

Mutiger Valentino-Look

Der Schauspieler betrat den roten Teppich des prestigeträchtigen Mode-Events in einem auffälligen Look von Valentino. Pascal überraschte in einem langen, signalroten Woll-Mantel aus der Kollektion für die kommende Herbst- und Winter-Saison. Darunter trug er ein ebenso rotes Hemd aus Popeline, sowie schwarze, sehr kurze Shorts aus Wolle. Mit Blick auf die nackte, behaarte Haut seiner Beine.

Ein imposanter Schnurrbart und zurückgegelte Haare setzten das breite Grinsen des Serien-Stars in Szene. An den Händen trug er auffällig große, goldene Ringe. Abgerundet wurde der ausgefallene Style von einer schwarzen Seidenkrawatte sowie langen schwarzen Socken und geschnürten Springerstiefeln.

Pedro Pascal - das Internet-Phänomen

Durch Szenen wie er zum Beispiel Co-Star Bella Ramsay (19) in der Apokalypse-Serie "The Last of Us" vor einem Schwarm Zombies rettet, hat sich Pedro Pascal in den letzten Jahren zum echten Fan-Liebling und Internet-Phänomen entwickelt. Er wird auf Social Media unter anderem als perfekter "Internet-Daddy" und als neuer Begründer des "Dadcore" gefeiert. Mit seinem unkonventionellen Met Gala Look hat er seinen Fans mal wieder gezeigt, wie vielseitig sein Modegeschmack ist.