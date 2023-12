Er wurde nur für sie angefertigt - nun kann jede den berühmten Leoparden-Badeanzug kaufen, den Prinzessin Diana 1997 trug. Allerdings feiert er nur für kurze Zeit ein Comeback.

In der Netflix-Serie "The Crown" feiert er gerade ein Comeback auf den Bildschirmen. Nun gibt es den berühmten Gottex-Badeanzug mit Leopardenmuster von Prinzessin Diana (1961-1997) vorübergehend auch wieder zu kaufen. Diana wurde im Juli 1997 auf einer Yacht, auf der sie mit ihrem Partner Dodi Al-Fayed (1955-1997) Urlaub machte, von Paparazzi in dem auffälligen Einteiler abgelichtet. Der Badeanzug war damals speziell für Diana angefertigt worden. Die Prinzessin hatte sich der Website des Unternehmens zufolge dafür mit der israelischen Modedesignerin Lea Gottlieb (1918-2012), der Gründerin von Gottex, getroffen.

"Diana"-Badeanzug gibt es in zwei Varianten

Für umgerechnet etwa 150 Euro ist der Badeanzug mit Animal-Print nun wieder erhältlich. Gottex hat eine limitierte Auflage des legendären Badeanzugs herausgebracht. Das Kleidungsstück der "Diana"-Kollektion ist in zwei Varianten zu haben - eine mit Neckholder-Design wie die Originalversion und eine mit V-Ausschnitt und herkömmlichen Trägern.

Zu Beginn der sechsten Staffel von "The Crown" war die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki (33), die Prinzessin Diana spielt, in dem Leo-Badeanzug von Gottex zu sehen. Der erste Teil des Serienfinales ist seit 16. November abrufbar. In den ersten vier Folgen beleuchtet die Netflix-Serie darin die Beziehung zwischen Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla, 42), ihren tödlichen Unfall in Paris sowie dessen Auswirkungen.

So geht "The Crown" weiter

In den weiteren Folgen (ab 14. Dezember) der Serie, die in der letzten Staffel das Leben von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und ihrer Familie von 1997 bis 2005 behandelt, soll es dem Streamingdienst zufolge dann darum gehen: Nach dem Tod seiner Mutter versucht sich Prinz William (Ed McVey) wieder in das Leben in Eton einzufinden, "während das Ansehen der Monarchie in der öffentlichen Meinung stark angeschlagen ist". Anlässlich ihres Goldenen Thronjubiläums überdenkt die Königin (Imelda Staunton, 67) die Zukunft der Monarchie. Außerdem zu sehen in Staffel sechs ist die Hochzeit von Charles (Dominic West, 54) und Camilla (Olivia Williams, 55) und die neue Liebe von William und Kate (Meg Bellamy).