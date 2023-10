Wussten Sie, dass Sie als Raucher mit einem Tages-Konsum von circa 20 Zigaretten 200 Mal pro Tag am Glimmstängel ziehen? Das heißt, dass Sie pro Woche 1.400 Mal, im Jahr sogar 73.000 Mal eine Zigarette an die Lippen setzen - und das wird schnell zur Alltagsroutine. Wahrscheinlich werden Sie nach jedem Essen, beim Kaffee- oder Teetrinken, nach dem Sex, zu jedem Glas Wein und bei tausend anderen Gelegenheiten wie ferngesteuert zur Zigarette greifen. Daher gilt es für eine erfolgreiche Raucherentwöhnung, für diese Rituale Ersatz zu finden.

Kein Verzicht, sondern Gewinn

Nichtrauchen ist kein Verzicht, sondern Befreiung von einer krankmachenden Droge! Sie verzichten auf nichts, sondern gewinnen: Sie werden Geruchs- und Geschmacksempfindungen haben, von deren Existenz Sie keine Ahnung mehr hatten, ihre Haut wirkt schöner und jünger, die Puste geht Ihnen nicht mehr so schnell aus und sie haben wieder mehr Euros in der Tasche.

Entschlossenheit entscheidend

Wer aufhören will, muss wirklich dazu entschlossen sein. Wer nur halbherzig dabei ist, wird es nicht schaffen. Es gibt leider nicht die ultimative Entwöhnungsmethode, so schön das auch wäre. Zudem ist das Aufhören ein harter Weg - aber es ist zu schaffen! Deshalb müssen Sie selbst herausfinden, wie Sie am besten vom Rauchen loskommen. Unsere zehn Tipps werden Ihnen dabei helfen, Ihrer Nikotin-Sucht zu Leibe zu rücken.

Warnungen schrecken erfahrungsgemäß nicht wirklich aber, dennoch ist eine Zahl erschreckend: Zigarettenrauchen führt hierzulande jährlich zu mehr Todesfällen als Aids, Alkohol, illegale Drogen, Verkehrsunfälle, Morde und Selbstmorde zusammen. Rund 140.000 Menschen sterben in der Bundesrepublik jährlich an den Auswirkungen des Tabakkonsums – das sind etwa 380 Menschen pro Tag! Grauer Star, Lungenentzündung, Leukämie sowie Krebs der Niere, der Bauchspeicheldrüse, des Magens und der Gebärmutter – das sind die neuesten Ergänzungen auf einer Liste der Raucherleiden in den USA. Rauchen schade fast jedem Organ des Körpers.

Machen Sie sich immer wieder bewusst, dass Sie für Ihre Anstrengungen belohnt werden! Bessere Fitness, vermindertes Krebsrisiko, schönere Haut. Nicht zu rauchen, ist Wellness für Ihren Körper. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei, mit dem Rauchen aufzuhören!