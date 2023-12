Schauspielerin Pamela Anderson zeigte sich erneut ohne Make-up auf einem wichtigen roten Teppich. Die Verleihung der British Fashion Awards 2023 fand am Montagabend in der Royal Albert Hall in London statt.

Fast einer Erscheinung gleich blieb Schauspielerin Pamela Anderson (56) ihrem persönlichen No-Make-up-Trend auch bei der Mode-Veranstaltung British Fashion Awards 2023 am Montagabend in der Royal Albert Hall in London treu.

Die Kanadierin trug einen schicken cremefarbenen Anzug von Stella McCartney. In einem übergroßen Wollblazer, den sie locker über die Schultern drapierte, und einer weißen Hose mit weitem Bein zog sie die Blicke der Fotografen und Fotografinnen auf sich. Darunter trug Anderson ein T-Shirt im Used-Look und krönte ihr Outfit mit einem Paar schwarzer Riemchen-Absätze.

Der ehemalige "Baywatch"-Star hatte das blonde Haar zu einem tiefen Pferdeschwanz gebunden und lächelte.

Darum verzichtet Pamela Anderson auf Make-up

Kürzlich verriet sie den überraschenden Grund, warum sie es so befreiend findet, ungeschminkt zu Veranstaltungen auf roten Teppichen zu gehen. Anderson erzählte dem "Daily Telegraph", dass der Erfolg ihrer eigenen Renovierungsshow "Pamela's Garden of Eden" sie dazu gebracht hat, ihren Fans ihr wahres Gesicht zu zeigen.

"Als ich zur Pariser Modewoche ging, beschloss ich, kein Make-up zu tragen, und ich fühlte mich wirklich wie das fünfjährige Mädchen aus 'Ladysmith', das die Kleider von Victoria Beckham tragen durfte", sagte sie. Sie sei überrascht gewesen, als sie hörte, dass sie damit ein "Statement" abgab, was nie ihre Absicht gewesen sei. "Ich habe mich so frei gefühlt. Es war nicht als Statement gedacht, es geht nicht um den Weltfrieden und ich wusste nicht, ob es jemandem auffallen würde. Ich sitze nicht mehr drei Stunden lang in einem Schminkstuhl." Sie habe in den Spiegel geschaut und zu sich gesagt: "Du bist fast 60, das ist gut genug, genieße einfach Paris und spiele nicht das Spiel", fügte sie hinzu.